¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥ºÅÅ»ÒÈÇ¤Ï6Æü¡¢ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡Ë¤ÎÅÄÃæô¦Ì¦ÂåÉ½°Ñ°÷¡Ê93¡Ë¤Î´ó¹Æ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢³ËÊÝÍ¹ñ¤äÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿¤½¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤¬¡Ö³ËÍÞ»ß¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾õ¤Ë·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¡£ÈïÇú¼Ô¤é¤ÎÂÎ¸³¤«¤é³ËÊ¼´ï¤¬°ÂÁ´¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡Ö³Ë¤Î¶¼°Ò¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë»þ¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇúÈ¯¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢13ºÐ¤Î»þ¤ËÄ¹ºê¤Î¼«Âð¤ÇÈïÇú¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÀâÌÀ¡£2021Ç¯¤ËÈïÇú¼Ô¤é¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¯¸ú¤·¡¢³ËÊ¼´ï¤ò»Ë¾å½é¤á¤Æ°ãË¡¤À¤ÈÃÇ¤¸¤¿³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤Ï¡¢³Ë¤Î¶¼°Ò¤Ø¤Î¡Ö²ò·èºö¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¤ä³ËÊÝÍ¹ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£