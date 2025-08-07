俳優・原菜乃華（２１）がこのほど、都内でＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜、前８・００）の取材会を行い、母親役が貴重な経験になったと充実の思いを明かした。

朝田家の三女・メイコを演じる原は柳井嵩の東京高等芸術学校の同級生・辛島健太郎（高橋文哉）と結婚。２児の母親になったが、２人姉妹の姉としての経験が役になったと明かした。「１１歳下の妹がいるので、母の記憶とかを頼りにいろいろ母に、歩き方であったり、何を食べていたとか、つらかった姿勢とかを聞きました。一人っ子歴も長いので演じやすかった」と告白した。

子育てに奔走するシーンは妊娠中の動きなど母に聞き参考にした。年が離れていることもあり妹のおむつ交換した経験もあるといい「不安はなかった」と振り返った。

また、高知から上京後、メイコは作曲家・いせたくや役で朝ドラ初出演の「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」大森元貴（２８）と初共演。５日の第９２話で歌のレッスンを受けるシーンもあり「中学生時代からのファンで、一緒のシーンがあると聞いて飛びはねるくらいうれしかった。ミセスさんの楽曲が大好きで、一緒にお芝居をさせて頂けるのは夢のような時間でした」と振り返る。撮影中、お気に入りの楽曲は「ゼンマイ」と大森に伝えて「熱量にびっくりです。うれしい」と告げられたことを赤裸々に明かした。