「もうすぐ結婚して１年」美人モデル、前撮りショットに絶賛の声！ 「童話に出てくるお姫様すぎる」
「もうすぐ結婚して１年」美人モデル、前撮りショットに絶賛の声！ 「童話に出てくるお姫様すぎる」
モデルの木下桜さんは8月5日、自身のInstagramを更新。夫とのラブラブなツーショットを多数公開しました。
【写真】木下桜の美しい前撮りショット
「可愛いし綺麗だし夢のよう！」木下さんは「先日の前撮り撮影 もうすぐ結婚して１年 素敵な場所で 忘れられない思い出を作っていただきました まだまだ余韻に浸れるほど、幸せな時間」とつづり、8枚の写真を投稿。結婚式の前撮りショットを公開しました。夫と抱き合っている姿や一緒に寝転ぶ姿などが見られ、どれも幸せそうな表情をしています。また純白のドレスがとても似合っており、木下さんの魅力が引き立っています。
コメントでは、「改めておめでとう！」「童話に出てくるお姫様すぎる 可愛いし綺麗だし夢のよう！」「きゃーー！やばい！ようちゃん可愛すぎる 最高に美しい」「はいもうかわいい！かわいいが詰まっとる」「美しすぎてホーム画面にしたい」「素敵過ぎる…」「こちらが幸せな気持ちになりました」「泣きそうなりました」との声が寄せられました。
美しい姿を多数公開自身のInstagramで、美しい姿を多数公開している木下さん。3日には「ここ最近ずっと寒くて、ついにパーカー引っ張り出した」とつづり、圧巻の美脚があらわになったソロショットを投稿していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
外部サイト