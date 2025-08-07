ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・柳川市で建物火災の情報 七ツ家の柳川みのり幼稚園付… 【続報】福岡・柳川市で建物火災の情報 七ツ家の柳川みのり幼稚園付近 約10分後にほぼ鎮圧（8月7日午前8時4分ごろ発生） 【続報】福岡・柳川市で建物火災の情報 七ツ家の柳川みのり幼稚園付近 約10分後にほぼ鎮圧（8月7日午前8時4分ごろ発生） 2025年8月7日 8時28分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県柳川市消防本部によると、7日午前8時4分ごろ、同市七ツ家（昭一校区）柳川みのり幼稚園付近で建物火災が発生した。同8時13分にほぼ鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ガラス製灰皿、乾電池… 思わぬ品が出火原因に 福岡・糸島市で建物火災の情報 志摩小富士大石（昭和）付近（8月7日午前7時42分ごろ） 早朝に北九州市門司区の車両火災で消防隊出動 大里本町3丁目8番付近（8月7日午前6時53分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, 配線, 伊東市, マンション, 在宅医療, 大船, ホテル, フローリング, 介護, 生花