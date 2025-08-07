◆米大リーグ ドジャース３―５カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては今季最長で最多の４回５４球を投げて、２安打１失点、８奪三振、最速１０１・１マイル（約１６２・７キロ）と圧巻の投球で試合を作った。打っても１点を追う３回の２打席目に１０試合ぶりの本塁打となる３９号２ランを放ち、日本人ではイチロー、松井秀喜に次ぐ３人目のメジャー通算１０００安打を達成した。投打の大活躍を見せたが、ドジャースは逆転負けを喫した。

メジャー８年目での通算１０００安打。大谷は「一番はどれだけフォアボールが選べるかということだと思う。しっかりなかなかゾーン内に来ないときにしっかり我慢できるというのが一番全体的な打席の中では大事かなと思います」と調子のバロメーターを明かした。

本塁打は１０試合、４８打席ぶりだったが、「（試合前に打撃）ケージは特にやることは変わらない。全体的なボリュームを決めていかないといけない。振れる回数、時間も限られているので、毎日同じことをやりながら感覚の違いを探る作業を一日一日限られた時間の中で大事にしている」と振り返っていた。