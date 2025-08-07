男と女では大きく違うもの？男性目線で言う「可愛い女性」とは
男性が言う「可愛い」と女性が思う「可愛い」には、共通点もありつつ違いもあるもの。
そこで今回は、男性目線で言う「可愛い女性」の特徴を紹介します。
頑張り屋さん
頑張り屋さんの女性を「可愛い」と感じる男性は少なくありません。
仕事にしろ趣味にしろ一生懸命になっている姿に男性はときめきを覚えるもの。
思うように物事が運んでニコニコになっている時も、思うようにいかなくて苦闘している時も、その姿に惹かれた男性は影ながら応援するでしょうし、褒めてくれたり励ましてくれたりと、いろいろな形でアプローチしようとするでしょう。
笑顔が印象的
男性は笑顔が印象的な女性のことを「可愛い」と感じるもの。
実際、好きな女性のどこに惚れたかを男性に聞くと、ほとんどの男性が「笑顔」と答えるはず。
「彼女の笑顔を独り占めしたい」という欲求こそ、男性の恋心を大きく育むきっかけとなるでしょう。
ピュアな雰囲気
男性はピュアな雰囲気のある女性のことを「可愛い」と思うところもあります。
きっと「恋愛経験が少なそう」「どんな時も素直で好感が持てる」などの印象を女性に対して抱き、「俺がリードしてあげないと」と感じてしまうのでしょう。
男性が思う「可愛い」と女性が思う「可愛い」は違いがあることを理解できると、自ずと気になる男性の前での振る舞いも変わってくるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
