恋が冷める原因はあなたの一言？男性が引く「地雷ワード」
いい感じに距離が縮まってきたのに、突然彼から距離を置かれてしまった経験はありませんか？実は、あなたの何気ない一言が、男性の気持ちを一気に冷めさせてしまったのかも知れません。そこで今回は、男性が引く「地雷ワード」を紹介します。
他の男性の話題
「元カレは〜」「会社の男性が〜」といった他の男性の話題は、どんなに無邪気なつもりでも要注意。男性は意外と繊細で、無意識に比較されていると感じてしまいます。「自分よりもその男に興味があるのかも」と思わせないように注意しましょう。
誰かのことを下げる話題
悪口や陰口は、話しているあなた自身の印象を下げます。「あの子って性格悪いよね」「あの人って仕事できない」などの発言は、ネガティブな空気を生み、男性には「性格に難あり」と思われてしまいがち。心の中だけに留めておきましょう。
「どうせ私なんて」という発言
謙遜のつもりで「私なんて全然ダメ」「可愛くないし…」と自虐を繰り返すと、男性に余計な気を遣わせてしまいます。会話は明るく前向きなトーンを意識して、「あなたといると楽しい」「あなたのことをもっと知りたいな」といったプラスの言葉で距離を縮めましょう。
恋のチャンスは、ちょっとした会話の積み重ねでつくられるもの。だからこそ、ネガティブな言葉や比較・悪口は封印し、「一緒にいて心地いい」と思ってもらえる言葉を選んでいきましょうね。
🌼狙いすぎだろ…。男性が距離を置く「いい子」な女性とは