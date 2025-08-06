恋がうまくいかない“原因”は自分自身。こじらせ女子に見られる「特徴」
「恋をしても、いつもうまくいかない…」そんな悩みを抱える女性は少なくありません。でもその原因、実は“自分自身”にあるのかも。そこで今回は。恋愛こじらせ女子に見られる「特徴」を紹介します。
まだ何も始まっていないのに「脈ナシ認定」してしまう
例えば「LINEの返信が遅いから脈ナシかも…」など、ちょっとしたことで恋の可能性を自ら潰してしまっていませんか？実際にはただ男性が忙し区しているだけかもしれないのに、早とちりで恋を諦めてしまうのはもったいないこと。まだ始まっていない関係を、始まっていると勘違いしているに過ぎません。
“恋愛なんて面倒”と言いながら本心では恋を求めている
「恋愛よりも趣味が大事」「誰かに振り回されるのはごめん」なんて言いながら、実は恋に憧れている…。そんな矛盾したスタンスが、無意識に“めんどくさい女”という印象を与えてしまっている可能性も。要は自分で男性に対して無意識の内に壁を作っている状態です。
「どうせ私は…」という思考になりがち
「どうせ私は選ばれない」と思い込む傾向ありませんか？そして、それが表情や行動に出てしまえば、男性はますます踏み込めなくなってしまうもの。恋をうまくいかせるには、まずは自分に向けられた好意や愛情を信じる気持ちを持つことが大切です。
恋愛がうまくいかないと感じているなら、自分の恋愛スタンスを見直すべきタイミング。こじらせ気味の自分自身を受け入れて、少しずつでいいので“恋を育てていくこと”に意識を向けていきましょうね。
