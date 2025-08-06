なぜ既婚男性にハマる？“理性を超えて恋に落ちる女性”の共通点
「既婚者に惚れてはいけない」と頭ではわかっていても、感情が止められない…。そんな“危ない恋”にハマる女性には、実は共通点があります。その背景には、満たされない心のスキマがあるのかもしれません。
自己肯定感が低く、優しくされるだけで好きになってしまう
「私なんて…」と自己肯定感が低い女性ほど、他人からの承認や愛情に飢えがち。そんな時に、甘い言葉をかけてくれる既婚男性に出会うと、「彼だけは私をわかってくれる」と感じてしまい、理性が働かなくなることがあります。
自分を“選んでくれた”という幻想にすがってしまう
本気で愛されたいと願う恋愛体質の女性は、「奥さんより私の方が大切にされてる」という感覚に安心してしまうことも。刺激やドラマチックな展開を求めるあまり、既婚男性に強く執着してしまう傾向も見られます。
心を許すとブレーキが利かなくなる
遊びとわかっていたのに、気づけば本気に。恋愛経験が少ない女性ほど、ひとたび心を許してしまうとブレーキが利かなくなりがちです。相手の家庭や倫理観よりも、「この恋は本物」と信じてしまうのです。
既婚男性にハマる女性の多くは、恋そのものよりも“満たされたい”という思いに突き動かされている傾向が。自分の価値を他人の愛で埋めようとせず、自分で自分を大切にすることを改めて意識し直していきましょうね。
