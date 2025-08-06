「忙しい」は言い訳か本気か？あなたの“本命度”を測る見極めポイント
「忙しい」を理由に距離を置かれると、「私って本命じゃないのかな…」と不安になることもありますよね。でも、忙しい中でも時間を作ろうとするかどうかは、彼の本気度を測る大きなサイン。今回は、“忙しさの中に見える愛情表現”に注目し、本命女性に向けた行動の違いを紹介します。
たとえ短時間でも会おうとする
「30分だけでも顔が見たい」「仕事の前に少しだけ会えないかな？」--そんな風に、限られた時間でもあなたとの時間を作ろうとするのは、あなたが本命だからこそ。大事に思っているからこそ、“物理的な接触”をできる限り持とうとするのです。
連絡がマメでなくても丁寧
たとえ毎日LINEがこなくても、「遅くなってごめんね」「今週はちょっと忙しいけど、また会おうね」など、言葉に誠意が込められているのも、本命にしかしない行動の１つ。連絡は、量よりも“伝え方”に思いやりがあるかに注目しましょう。
あなたの予定を“先に”押さえようとする
仕事が忙しい男性ほど、本命女性には「先に日程を決めておこう」と動きます。「いつ空いてる？」「来週ならこの日が空いてるよ」と、忙しい中でも未来の時間を確保しようとする姿勢は、関係を続けたいという気持ちの表れです。
“忙しい”は言い訳にもなるけれど、“本気の人”にはたとえ少しでも時間を作ろうとするのが男心。彼があなたのために時間を調整しているかどうか、それが本命サインを見抜く一番リアルなポイントですよ。
