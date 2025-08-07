

会話がなくなった娘との関係性を見つめ直し、部長は大事なことに気づいたという（写真：polkadot / PIXTA）

「なぜ仕事では誰よりも話せる自分が、娘とは10年も会話ができなかったのだろうか……」

ある営業部長（50代）は顧客を増やし続け、30人以上の部下を束ねる敏腕マネジャーだ。若い頃から話し方教室に通い、プレゼンテーションやコミュニケーションの技術を磨いてきた。

しかし、21歳になる娘とは、彼女が11歳のときからまともに口を聞けていないという。原因は10年前の妻の死と、その後の対応にあった。

今回は、話し方のテクニックが逆効果になる瞬間と、本当に必要な「対話の本質」について解説する。

「10年間の沈黙」の正体

部長と大学生の娘は、同じ家で暮らしながら挨拶もほとんど交わさない。2歳下の息子が“緩衝材”となり、かろうじて家族の体裁を保っていた。娘との関係性が悪くなったきっかけは10年前、妻が急な病で亡くなったことだ。





当時、部長は海外出張中だった。不運にも台風で飛行機が飛ばず、帰国できたのは葬儀の翌日。

娘の深い悲しみを前に、部長はどうしていいかわからなかった。そのため、仕事で培った話し方のテクニックで接しようとした。

それが悲劇の始まりだったのだ。

当然だが、娘は父を恨んでいなかった。ただ、だんだん父の顔をまともに見なくなった。会話も自ずとなくなっていった。

部長には輝かしいキャリアがあった。顧客を増やし続け、いつの間にか部下も30人以上に増えていた。組織の統制もうまくいっていた。それもこれも若い頃から話し方教室に通って、コミュニケーション技術を磨いてきたからだ。

だからこそ、娘との関係修復にもテクニックに頼った。

話し方のプロに相談し、コーチングのテクニックも磨いた。2年かけて資格まで取得し、質問話法を学んだ。その間、ずっと娘に質問してきた。

「最近、どんなことを考えているの？」

「学校は楽しいか？ どんな課題を抱えているの？」

「もし志望の大学に入れたとしたら、何がしたい？」

しかし、娘は返事をしなかった。「時間があるときに、お父さんと話をしよう」と言っても、睨まれるだけだった。

やればやるほどうまくいかなかった。エクセルで作った資料を使って、今後の人生計画などを示し、進路について話し合おうともした。自分がどれぐらい娘の将来を考えているかを知ってもらいたかった。大学卒業後の選択肢についても話し合いたかった。

それでも口を閉ざす娘に、ついに言ってしまった。

「今のお前を見たら、お母さんはどう思う？ 絶対に悲しんでるぞ」

高校2年生の頃だった。この一言が2人の関係を決定的に悪くした。

私の新刊『わかりやすさよりも大切な話し方』にも書いたが、人のタイプは7種類に分けられる。この分類で言えば、部長の娘は、いわゆる「アンチ不燃人」だった。

アンチ不燃人とは、何を言っても、どう言っても、まったく火がつかない人のことだ。ビジネスにおいての「アンチ不燃人」は、チームやリーダーへの不信感を抱いている可能性が高い。そのせいで協力的な姿勢をまるで見せない。

たとえば、過去に努力したのに周りから評価されず、失望した記憶が心の奥に残っていたり、誰かに裏切られた経験から、感情の壁を築いてしまったのだ。

ただ、勘違いしてはいけない。アンチ不燃人は最初からそのような姿勢ではなかった、ということだ。職場においてもよくある。モンスター社員は入社したときからモンスターだったかというと、そうではない。何かのきっかけで変化してしまったのだ。

部長の娘も同じだった。母親を失った悲しみと、そのときに父親がそばにいなかった孤独。そして、その後の父親からの一方的なアプローチ。これらが積み重なって、心を完全に閉ざしてしまったのだ。

10年ぶりの会話はなぜ生まれたか

月日は流れ、息子から「姉の就職先が決まった」と聞いた。

部長は娘にお祝いの言葉をかけたいと思った。21歳になり、娘の態度も徐々に変わっているように見えた。しかし、話すきっかけがない。以前のように話し方のテクニックを使うことは、もうできなかった。

そんなとき、息子が「彼女を連れてくる」と言った。週末、息子とその彼女、部長と娘の4人で食卓を囲むことになった。気まずい沈黙を予想していたが、息子の彼女は天真爛漫な女性で、自然に会話の輪が生まれた。

娘が親子丼の準備をしているとき、部長が「手伝おうか」と声をかけると、娘は「いい。座ってて」と短く答えた。ただそれだけの言葉が、部長には何年ぶりかの温かい会話に聞こえ、胸が熱くなったという。

その夜、2人だけでいるときに、部長は娘に「就職おめでとう」と言った。娘はうなずくだけで、部屋に入っていった。しかし、寝る前に声をかけてきた。

「お母さんに報告したい」

次の週末、3人で墓参りに行く約束をした。ほんの短い会話だったが、10年ぶりの、父と娘の会話だった。

話すタイミングはとても重要だ。タイミングを間違えると、どんなに正しいことを言っても相手の心には届かない。部長は娘が悲しみに暮れている時期に、ビジネスで培ったテクニックで接してしまった。相手の心理状態を無視して、自分の都合、自分視点で話しかけていた。

娘にとって必要だったのは、父親の話し方のテクニックではなかった。

ただ側にいてくれること。同じ悲しみを共有すること。それだけだったのかもしれない。しかし部長は、問題を解決しようと焦るあまり、最悪のタイミングで最悪のアプローチをしてしまった。

この経験を通じて、部長は自身のマネジメントを省みた。思い返せば、娘と同じように心を閉ざし、会社を去っていった部下が何人かいた。知らぬ間にアンチ不燃人にさせてしまったメンバーがいたのである。話し方のテクニックに走ると、関係を悪化させることもある。

部長が得意とする論理的な説明やデータに基づいた指示は、多くの場面で有効だった。ほとんどの部下たちは、それでよかった。

しかし部長のテクニック重視のマネジメントに疲れ、次第に心を閉ざす部下もいたのだ。そして最後は「一身上の都合」という理由で去っていった。部長は今になって、あの部下たちも娘と同じだったのかもしれない、そう気づいたという。

「話し方」を捨てる勇気

話し方のテクニックは道具にすぎず、「機能的な役割」しかない。一方で「情緒的な役割」については著しく欠けている。なぜなら、情緒的な側面は、相手の性格や、心の状況によって常に変化するからだ。

大切なのは、相手視点で寄り添うことだ。相手の立場に立ち、適切なタイミングで、適切な距離感を保ちながら、自然な関係性を築くこと。部長が娘との関係性を通じ、10年かけて学んだのはこの「単純で難しい真実」だったのだ。

話し方改革の本質は、テクニックを「捨てる勇気」を持つことではないだろうか。

デジタル技術が進化し、現代はコミュニケーションの取り方がとても多様かつ便利になった。にもかかわらず、相変わらず人と人とのトラブルは絶えない。こんな時代だからこそ、人に寄り添う「話し方」が求められているのではないだろうか。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）