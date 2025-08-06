彼にフラれるかも…。そんな直感がした時に実践すべき「対応策」
彼氏からフラれるかもしれないと直感したら、その直感を無視しない方がいいかも。
何かしら挽回の芽もあるはずです。
そこで今回は、そんな直感がした時に実践すべき「対応策」を紹介します。
客観的に彼氏との関係を分析する
フラれるかもと直感するということは、原因となりそうなことを薄々と勘づいているということ。
なので、客観的に彼氏との関係を分析してみましょう。
自分が彼に、そして彼が自分に与えているメリットやデメリット、彼から不満を持たれそうな自分の特徴などを思い返してみると、フラれそうな原因が明確になってくるでしょう。
彼氏に自分への不満を直接聞き出す
分析してみて彼氏がもし自分との関係に不満やストレスを溜め込んでいる様子なら、彼氏に自分への不満を直接聞き出すのも１つの手。
そして、彼氏の不満やストレスの原因が明らかになったら、すぐに改善に努めるようにしていきましょう。
ただし、彼氏が正直に答えてくれないようなら、残念ながらすでに彼氏の気持ちはあなたから離れてしまっている可能性もあります。
彼氏との関係性において違和感を覚えることがあったら、取り返しがつかなくなる前にぜひ今回紹介した内容を参考に対応してみてくださいね。
🌼もうダメかも…。男性が「別れ」を考えている時に出すサイン