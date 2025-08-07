½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡¡¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡õ¥¹¥¨¥Ã¥È»Ñ¤Î¡ÈÅìµþ¥¿¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¤Ë¡Ö²Ä°¦²á¤®¥£¡×¡Ö°ÂÄê¤Î²Ä°¦¤µ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡Ê36¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡õ¥¹¥¨¥Ã¥È¤Î¡ÈÅìµþ¥¿¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤È¿·¤·¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¡¤â¤¦¾¯¤·Æ¯¤¤¤¿¤é²ÆµÙ¤ß¤È¤í¤Ã¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤òÇØ·Ê¤ËÇò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¨¥Ã¥È¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥³¡¼¥Ç»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤ÈÈþ¤µ¤Þ¡¡²Ä°¦²á¤®¤Ã¤¹¡×¡ÖËè²ó¥³¡¼¥Ç²Ä°¦²á¤®¥£¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×Èþ½÷¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤è¤êÈþ¤·¤¤¤Ê¤Ã¡×¡ÖËèÅÙ°ÂÄê¤Î²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÅÀ¹¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã!¡×¤Ç¡È¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«¼ç½ÐÈÇ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖANGEL¡×¤òÈ¯Çä¡£²»³Ú³èÆ°¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖRainbow¡¡6¡Êfeat.Í§Ã£¡Ë¡×¤òÈ¯É½¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¼ê³Ý¤±¤¿¡£