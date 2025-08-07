東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.37 高値147.89 安値146.98
148.76 ハイブレイク
148.32 抵抗2
147.85 抵抗1
147.41 ピボット
146.94 支持1
146.50 支持2
146.03 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1660 高値1.1669 安値1.1564
1.1803 ハイブレイク
1.1736 抵抗2
1.1698 抵抗1
1.1631 ピボット
1.1593 支持1
1.1526 支持2
1.1488 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3357 高値1.3368 安値1.3282
1.3475 ハイブレイク
1.3422 抵抗2
1.3389 抵抗1
1.3336 ピボット
1.3303 支持1
1.3250 支持2
1.3217 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8063 高値0.8094 安値0.8049
0.8133 ハイブレイク
0.8114 抵抗2
0.8088 抵抗1
0.8069 ピボット
0.8043 支持1
0.8024 支持2
0.7998 ローブレイク
