東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.37　高値147.89　安値146.98

148.76　ハイブレイク
148.32　抵抗2
147.85　抵抗1
147.41　ピボット
146.94　支持1
146.50　支持2
146.03　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1660　高値1.1669　安値1.1564

1.1803　ハイブレイク
1.1736　抵抗2
1.1698　抵抗1
1.1631　ピボット
1.1593　支持1
1.1526　支持2
1.1488　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3357　高値1.3368　安値1.3282

1.3475　ハイブレイク
1.3422　抵抗2
1.3389　抵抗1
1.3336　ピボット
1.3303　支持1
1.3250　支持2
1.3217　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8063　高値0.8094　安値0.8049

0.8133　ハイブレイク
0.8114　抵抗2
0.8088　抵抗1
0.8069　ピボット
0.8043　支持1
0.8024　支持2
0.7998　ローブレイク