東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6503 高値0.6509 安値0.6465
0.6564 ハイブレイク
0.6536 抵抗2
0.6520 抵抗1
0.6492 ピボット
0.6476 支持1
0.6448 支持2
0.6432 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5931 高値0.5941 安値0.5891
0.6001 ハイブレイク
0.5971 抵抗2
0.5951 抵抗1
0.5921 ピボット
0.5901 支持1
0.5871 支持2
0.5851 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3741 高値1.3780 安値1.3735
1.3814 ハイブレイク
1.3797 抵抗2
1.3769 抵抗1
1.3752 ピボット
1.3724 支持1
1.3707 支持2
1.3679 ローブレイク
