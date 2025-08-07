東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6503　高値0.6509　安値0.6465

0.6564　ハイブレイク
0.6536　抵抗2
0.6520　抵抗1
0.6492　ピボット
0.6476　支持1
0.6448　支持2
0.6432　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5931　高値0.5941　安値0.5891

0.6001　ハイブレイク
0.5971　抵抗2
0.5951　抵抗1
0.5921　ピボット
0.5901　支持1
0.5871　支持2
0.5851　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3741　高値1.3780　安値1.3735

1.3814　ハイブレイク
1.3797　抵抗2
1.3769　抵抗1
1.3752　ピボット
1.3724　支持1
1.3707　支持2
1.3679　ローブレイク