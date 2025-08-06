若見えもアカ抜けも叶う！骨格タイプ別に選ぶ【大人の似合わせショートヘア】完全ガイド
ショートヘアに挑戦したいけれど、「顔が大きく見えそう」「似合わなかったらどうしよう」…そんな不安を抱えていませんか？実は、ショートこそ“骨格タイプ”に合わせることで、驚くほどアカ抜け＆若見えが叶うんです。今回は、骨格ストレート・ウェーブ・ナチュラルのタイプ別に、似合う「大人の今っぽショート」を紹介します。
骨格ストレート：ハンサム寄りのタイトシルエット
直線的で上重心な体型のストレートさんには、骨格のシャープさを活かしたタイトなシルエットのショートがおすすめ。
前髪はシンプルに下ろすか、センターパートで抜け感を出すことで、頬まわりがすっきり見えて小顔効果も得られます。サイドのボリュームは控えめに、襟足はタイトに収めるとバランスよく仕上がるでしょう。
骨格ウェーブ：丸みとやわらかさを活かしたふんわりシルエット
下重心で華奢な体型のウェーブさんには、丸みのある柔らかなショートスタイルがお似合いです。
トップに少し高さを出して目線を上げつつ、サイドはふんわり丸く仕上げると全体のバランスが整います。前髪は目の上ギリギリかシースルーバングで、フェミニンな印象をプラスしましょう。
骨格ナチュラル：無造作感を活かしたラフショート
骨格にメリハリがあり、スタイリッシュな印象のナチュラルさんは、ラフなニュアンスのあるショートが好相性。
パツっとしたラインではなく、軽くレイヤーを入れて束感を出すと、洒落感がぐっと増します。耳かけアレンジで顔まわりをすっきり見せるのもおすすめです。
ショートヘアは顔まわりの印象がダイレクトに伝わる分、“似合わせ”がとにかく大事。だからこそ骨格を知って、それに合ったデザインを選ぶことが成功の鍵です。今回紹介した骨格タイプ別のポイントを押さえれば、これまで挑戦できなかったショートにもきっと自信が持てるはずですよ。＜image出典：instagram（@_kazuki0513）＞