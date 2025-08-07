『アメトーーク！』1年越しの企画が実現！粗品がダチョウ倶楽部とのロケを本当に実行

8月7日（木）の『アメトーーク！』では、毎年恒例・年に一度の定期検診「ダチョウ倶楽部を考えよう2025」が放送される。

番組には土田晃之を筆頭に、有吉弘行、劇団ひとり、安田和博（デンジャラス）らおなじみのメンバーと、事務所の後輩・草薙航基（宮下草薙）。そして実はダチョウ倶楽部と長年の付き合いの番組初登場・野呂佳代が大集結。

肥後克広＆寺門ジモンが、壊れないように今年もしっかりメンテナンスをする。

MC側ゲストには、ダチョウ倶楽部と初対面の若者代表ゆうちゃみと、昨年に引き続き2年連続の出演となる粗品（霜降り明星）が登場。

有吉から「気にいってくれてありがとう」と言われて粗品は…。

「ダチョウ倶楽部 VS Z世代」では、ダチョウ倶楽部のギャグが若者たちにどれだけ認知されているのかを調査すべくアンケートを実施。

すると、後輩メンバーも「ピンとこない（笑）」というギャグまで登場。実際にギャグをやってみることになり、巻き込まれてしまった粗品がまさかの覚醒。

そして、注目すべきは1年越しに実現した「粗品がダチョウ倶楽部と本当にロケしてきた」。粗品が、まずはジモンと、続いて肥後とロケをするという“リレー形式”に挑む。

ジモンは、「インドア派なんです」という粗品とトレーニングを。すると、意外なまでに相性のいい2人に土田や有吉は大満足。

続く肥後とは、竜兵会のホームグラウンドであるお店でトークすることになるのだが…。

また、「ダチョウ倶楽部の気になること!!」では、劇団ひとりが提案したおなじみのギャグの進化版が波乱を呼ぶことに。

さらにダチョウ倶楽部と粗品、そしてよく知る後輩メンバーで新たなプロジェクトが始動する可能性が…。

ほか、今年ももちろん「最新・熱湯風呂」を実施。昨年の“海猿”ならぬ“お湯猿”に続き、今年は？ そして、今回も全員がルーレットで巻き添えになるのだが…。はたして今年は誰が熱湯風呂に入るのか？