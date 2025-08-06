かき氷＆クリエイティブなうどんで地元の味を満喫。【川越プリンスホテル】で食べたことのない味を体験
埼玉県にある小江戸・川越市の【川越プリンスホテル】。レストラン「和食 むさし野」で提供するかき氷は要チェック。３年連続日本一に輝いたいちご「あまりん」を使う超レアな味なんです。また、「河越抹茶」や「川越はちみつ＆レモン」など地元の味をそろえます。さらに夏限定のうどんがこれまた美味。驚きの「レモンクリームうどん」とトッピングが豪華な「出汁ジュレの冷製うどん」を紹介します。
｜ホテルクオリティのご当地かき氷
かき氷に使われる氷は、奥秩父連峰の天然水を48時間かけて凍らせた「奥秩父源泉純氷」で、雪のようにスゥーッと溶ける繊細な口当たりが特長です。提供期間は2025年9月29日（月）まで。
｜かき氷「いちご」
中でも注目は「いちご」。埼玉県産のいちご “あまりん” は、日本野菜ソムリエ協会主催の『全国いちご選手権』で、2023年の第1回から3年連続で最高金賞を受賞している日本一のいちご。通常のいちごの糖度は13ほどですが、あまりんは18から20あって、ほどよい酸味が特長です。生産量が少なく高価なことから、目の当たりにすることも稀少ですが、そのあまりんを煮詰めたソースをかけたかき氷です。エスプーマ（泡状）のクリームもトッピングされ、いちごの甘さを存分に楽しめます。
▲「いちご」 ￥1,600
どのかき氷にも追加のシロップが7種類用意され、あんず、川越はちみつ＆レモン、いちご、練乳、鏡山酒粕、あんこ、河越抹茶から２種類を選べます。いちごのかき氷には、ホテル推奨のいちごと練乳を選びました。
▲7種類用意されたトッピングのソースから2種類選べます
｜かき氷「河越抹茶」
旧河越領内にある茶園の茶葉だけを使う「河越抹茶」を楽しめるかき氷。氷の中には河越抹茶の自家製プリンも閉じ込められています。別添えのシロップは河越抹茶とあんこを選びました。
▲「河越抹茶」 ￥1,600
抹茶パウダーを振りかけたエスプーマのクリームはフワフワで、あんこをトッピングした見た目も華やかなかき氷。クリームが抹茶のほのかな苦味をまろやかにしてくれます。旧河越領は14世紀から16世紀にかけて茶処として知られ、平成になって400年ぶりに高品質の抹茶を作るようになったのが今の「河越抹茶」です。
▲クリームのエスプーマとあんこをトッピング
抹茶の苦味や濃厚なうまみ、まろやかな甘みが際立つ味です。
▲河越抹茶ソースをかけると、さらに抹茶感がアップ
｜かき氷「川越はちみつ＆レモン」
昨年の人気作。川越産はちみつと砂糖のシロップに漬けこんだレモンのトッピングが可愛らしいかき氷です。ソースはあんずと川越はちみつ＆レモンを選びました。
▲「川越はちみつ＆レモン」 ￥1,600
はちみつと砂糖のシロップにしっかり漬けこまれたレモンは甘味がとても上品で、まるごと食べられます。はちみつレモンの爽やかな甘酸っぱさが癖になる美味しさでした。
▲川越はちみつに漬けたレモンスライスをトッピング
ドロリと濃厚なあんずシロップをかけると、あんずの甘味も加わって味の奥行きが広がります。さらに甘酸っぱいレモンスライスもアクセント。ほろ苦いレモンの皮も暑い夏に似合います。
▲あんずをかけて
｜そのうどん、クリエイティブ！
川越プリンスホテルでは季節ごとに登場するこだわりのうどんが絶品で、何度でも通いたくなる味。埼玉県産の小麦粉を手打ちした “地粉うどん” も、癖になってしまうほどのモチモチ食感です。今回紹介したうどんの提供期間は2025年8月31日（日）まで。9月からは秋のうどんメニューに変わります。
最初に運ばれるのは日替わりで提供される季節の前菜です。この日は時計回りに、シャキッとした歯ごたえの「青菜のお浸し」、さっぱり甘酸っぱい「じゅんさいの酢落とし」、ポリポリの噛み応えと穏やかな辛味が伝わる「山わさびの醬油煮」で、どれも夏の味わいです。
▲うどんは日替わりの小鉢３点つき
見栄え涼やかな「海老・帆立 彩り野菜とむさし野出汁ジュレの冷製うどん」は、お店がこだわる出汁の旨味を特製ジュレに閉じ込めて、エビや帆立などの魚介をはじめ彩り野菜をトッピング。別添えの出汁をかけていただきます。
▲「海老・帆立 彩り野菜とむさし野出汁ジュレの冷製うどん」 ￥2,000
出汁の奥深い味わいはもちろん、ホタテは甘味のあるプリプリ食感。アスパラガスやヤングコーンは素揚げして旨味をプラス。ほのかに甘いズッキーニやトロリとした揚げナス、清涼感たっぷりのミョウガなど、歯応えのある麺とともに、トッピングの海老や彩り野菜を満喫する一杯です。
▲絶妙な出汁の味と美味しい彩り野菜を満喫
“うどん” の概念を超えた新発想の逸品が「川越三元豚と海老のレモンクリームうどん」。ホンワカと温かいコシのあるうどんを、トロリと濃厚なレモンクリームソースでいただきます。ミルキーなクリームソースに爽やかなレモンの酸味が忘れられない美味しさです。川越三元豚の香ばしさや旨味満喫。“うどんの世界観” が一気に広がる一杯でした！
▲「川越三元豚と海老のレモンクリームうどん」 ￥2,000
川越プリンスホテル 和食 むさし野 営業時間：ランチ11時30分〜15時（L.O.14時30分）、ディナー17時30分〜21時（L.O.20時30分） 定休日：火曜日 ※消費税込み、別途サービス料13％が加わります
川越プリンスホテルのレストラン「和食 むさし野」で体験するのは、まさに味の新発見。３年連続日本一に輝くいちご「あまりん」を使ったかき氷をはじめ、ご当地の味を使った「河越抹茶」などのかき氷。さらに味自慢の有名ホテルがうどんを手掛けると「そうきたか！」とうなってしまうクリエイティブな味付け。かき氷好き、うどん好きは、ぜひ試してみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：川越プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/kawagoe/＞