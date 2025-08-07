JO1¤¬²Î¤¦¿Á´ðÇî½ñ¤²¼¤í¤·¼çÂê²Î¤¬·èÄê¡¡Æ¦¸¶°ìÀ®¡ß»ÔÌÓÎÉ»ÞW¼ç±é¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡ÙËÜÍ½¹ð¡õËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø
¡¡Æ¦¸¶°ìÀ®¡ÊJO1¡Ë¤È»ÔÌÓÎÉ»Þ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÍ½¹ðÊÔ¡õËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¼çÂê²Î¤¬¡¢JO1¤¬²Î¤¦¿Á´ðÇî½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛJO1¡ß¿Á´ðÇî¤Î¼çÂê²Î¤â¡¡±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Â¹¤ÈÁÄÊì¤È¤¬·Ú¤ä¤«¤ËËÂ¤°²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£ÁÄÉã¤òË´¤¯¤·¤¿ÁÄÊì¤òµ¤¸¯¤¤Æ±µï¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ±¤¸³Ø¤Ó¼Ë¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¤È¤ÎÆü¡¹¤ÏµÕ¤ËÂóËá¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡Æ¦¸¶¤ÏÁÄÊì¤È¤ÎÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤ÇÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤À¤±¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Âç³ØÀ¸¤ÎÂ¹¡¦ÂóËá¤ò¡¢»ÔÌÓ¤ÏÉ×¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿¼ä¤·¤¤Æü¡¹¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¼ã¤¤º¢¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁÄÊì¡¦Ê¸»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ°æµ®°ì¼ç±é±Ç²è¡ØÂç²Ï¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃæÀ¾·òÆó¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥é¥Ö¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¤Þ¤Ê¤Ù¤æ¤¤³¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡Êì¡¦°½»Ò¡Ê¼ò°æÈþµª¡Ë¤ÎÄ¹´ü½ÐÄ¥¤Î¤¿¤á¡¢ÆÍÁ³°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¤ÎÂ¹¡¦ÂóËá¡ÊÆ¦¸¶¡Ë¤È¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÄÊì¡¦Ê¸»Ò¡Ê»ÔÌÓ¡Ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÂóËá¤ÈÊ¸»Ò¤Ï¡¢Ë´¤ÁÄÉã¤Î°Î»Ö¡ÊÄ¹ÄÍµþ»°¡Ë¤¬Ê¸»Ò¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂç³Ø¤ÎÀ¸³¶¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡É×¤¬°ä¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÏÊ¸»Ò¤òÆ°¤«¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥¥¤¥¤ÈÏÃ¤¹Ê¸»Ò¤Ï¡¢ÂóËá¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¶µ¼¼¤Ç¡Ö¤¿¤Ã¤¯¤ó¡ª¡×¤Èµ¤·Ú¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸À¸³è¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁÄÊì¡¦Ê¸»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ ¡ÈÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëÂóËá¡£Îø¿Í¤Î¼Óµ¨¡ÊÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ë¤Ë¡ÖÂóËá¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢Ê¸»Ò¤«¤é¤â¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢ÂóËá¤Î¿´¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÂóËá¤ÏÁÄÉã¤Î¥Î¡¼¥È¤Ë¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¿ô¼°¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÊ¸»Ò¤Ë¸«¤»¤ë¤¬¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¿ô¼°¤¬Æ³¤¤¤¿¡¢ºÊ¤ØÂ£¤ëºÇ´ü¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ï¡£ºÇ¸å¤ÏË´¤°Î»Ö¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÂóËá¤äÊ¸»Ò¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤ÇÉÙ»Î»³¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¿´¤òËþ¤¿¤¹Í½¹ðÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢Æ¦¸¶¤¬½êÂ°¤¹¤ëJO1¤¬²Î¤¦¡¢¿Á´ðÇî¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¶Ê¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¤Ë·èÄê¡£Æ±¶Ê¤Ïº£²ó¤ÎËÜÍ½¹ðÊÔ¤Ç°ìÉô½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ç²è¡ØSTAND BY ME ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌóÂ«¡×¡¢±Ç²è¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤º¤Ã¤Èºî¤ê¤«¤±¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¿Á¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«Î©¡¢¼«¸Ê·ÁÀ®¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÂóËá¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃ¯¤â¤¬À¤Âå¤äÀÊÌ¤ò±Û¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤«¤é¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖJO1¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¶Ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉÁ¤«¤ìÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤º¤Ã¤È²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡È¼ç¿Í¸ø¡ÉÉÙ»Î»³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÂóËá¡¢Ê¸»Ò¡¢ÂóËá¤ÎÊì¡¦°½¡¢ÂóËá¤ÎÎø¿Í¡¦¼Óµ¨¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£²¼¤Ë¤ÏÂóËá¤ÈÊ¸»Ò¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¥¥Ã¥«¥±¤ò°ä¤·¤¿Ê¸»Ò¤ÎÉ×¡¦°Î»Ö¤Îºß¤ê¤·Æü¤Î¾Ð´é¤âÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ°Õ³°¤È³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤Ï¡¢8·î8Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡£¶â³Û¤Ï1600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢¸ø³«·à¾ì¡Ê°ìÉô·à¾ì¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡¢¥á¥¤¥¸¥ã¡¼ÄÌÈÎ¡¢MOVIE WALKER STORE¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢MOVIE WALKER STORE¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¤Ï¡¢10·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¿Á´ðÇî¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¿Á´ðÇî¡Ê¼çÂê²Î¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡Ë
¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡×¤ò´Ñ¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤òÁÄÉã¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«Î©¡¢¼«¸Ê·ÁÀ®¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÂóËá¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃ¯¤â¤¬À¤Âå¤äÀÊÌ¤ò±Û¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤«¤é¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JO1¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¶Ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉÁ¤«¤ìÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤º¤Ã¤È²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼çÂê²Î¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¤è¤ê¡ÊËÜÍ½¹ðÊÔ¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¾§¤Î°ìÉô²Î»ì¡Ë
¤Ò¤é¤¯Ì¤Íè Ì¾Á°¤â¤Þ¤À¤Ê¤¤²Ö¤¬ ¾®¤µ¤¯¿Ì¤¨¤¿
µ¨Àá¤â±Û¤¨¤Æ Ã¾¤Ö¤«¤é
¶õ¤ËÀÀ¤¦ °ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿§¤Î²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤é
¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦
Í¥¤·¤¤¤½¤Î¾Ð´é¤Ë
