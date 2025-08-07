¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡ª¡¡±Ç²è¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡ÙËÜÍ½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¤è¤ê¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤ë¿¼ÄÅ³¨Î¤¤ò¤Ï¤¸¤á¥¯¥»¶¯¥¥ã¥é¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëËÜÍ½¹ð¤È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈonnacodomoÀ©ºî¤ÎËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¯¥»¶¯¥¥ã¥é¤¬¤É¤ó¤É¤ó¡ª¡¡¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡Ù¤Î±Ç²èÈÇ¡£¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤Â³¤¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¶¹´Ö¸©·Ù´Õ¼±²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·Ù»¡´±¡¦ÀÄÍÕ°ìÊ¿¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë·Ù»¡¸¤¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ë¡£¤·¤«¤·°ìÊ¿¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬¡È¼ò¤È±ìÁð¤È½÷¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæÇ¯ÃË¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿¸¤¡É¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢ËÜÅÄÍã¡¢²¬»³Å·²»¡¢¹õÌÚ²Ú¡¢ÎëÌÚ·Ä°ì¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢ÅèÅÄµ×ºî¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢¹áÄÇÍ³±§¤é¤¬°ú¤Â³¤½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë±Ç²èÈÇ¤«¤é¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¼¯²ì¾æ»Ë¡¢¿¹Àî°ª¡¢¹âÅèÀ¯¹¨¡¢µÆÃÏÉ±Æà¡¢Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¡ÊÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ8Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤ë¿¼ÄÅ³¨Î¤¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜÍ½¹ð±ÇÁü¡£¥ª¥ê¥Ð¡¼¤È°ìÊ¿¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ê¡ÈÄÌ¾ï±Ä¶È¡É¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·Ð¤Æ¡¢²ø¤·¤²¤ÊÈâ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¡¢Êª¸ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥à¡¼¥É¤Ø¡£ÀÖ¤¤Èâ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä!?
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¡Êº´Æ£¡Ë¤¬³¤¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ìÊ¿¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ËÁÜºº¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÙ¤ÎÇ¡·î¸©¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¡¦±©°áÌïÀ¸¡Ê¿¼ÄÅ¡Ë¡£1Door¡¢2Door¡Ä¼¡¡¹¤È³«¤¤¤Æ¤¤¤¯Èâ¤È¤¢¤ï¤»¡¢¹Â¸ý¡Ê±ÊÀ¥¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦¤ä¡¢Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÅÝ¤ì¤ë±©°á¤Ê¤É¡¢´ñÌ¯¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê±ÇÁü¤¬¼¡¡¹¤È¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼¿¸¶ºã»Ò¡ÊËãÀ¸¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Õ¼±²Ý¡¦·Ù»¡¸¤·¸¤ÎÌÌ¡¹¤Ê¤É¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼¿¸¶¤Î½¾Ëå¡¦¥Æ¥ó¤Á¤ã¤ó¡ÊµÈ²¬¡Ë¡¢¼¿¸¶¤ÎÉã¡¦ÉÙ¾Ï¡Ê¼¯²ì¡Ë¡¢¹Â¸ý¤ÎÌÅ¡¦¥È¥È¤Á¤ã¤ó¡Ê¿¹Àî¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ±©°áÌïÀ¸¡Ê¿¼ÄÅ¡Ë¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÊª¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤Î¥É¥¢¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£º£½©¡¢ºÇ¤âÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌî¸ýÏ©²Ã¤È±ÇÁüºî²È¤»¤¤ä¤¹¤³¤Ë¤è¤ë°Û¿§¤ÎVJ¡¦±ÇÁü¡¦¥³¥é¡¼¥¸¥å¥¢¡¼¥È¥æ¥Ë¥Ã¥Èonnacodomo¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥Í¥ª¥ó¥«¥é¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÀÖ¤¤Èâ¤«¤éÇÁ¤¯¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ò¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬°Ï¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò¥³¥é¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«¡È°ãÏÂ´¶¡É¤ò³Ð¤¨¤ë¿§ºÌ¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¤Ï¡¢9·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¯¥»¶¯¥¥ã¥é¤¬¤É¤ó¤É¤ó¡ª¡¡¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡Ù¤Î±Ç²èÈÇ¡£¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤Â³¤¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢ËÜÅÄÍã¡¢²¬»³Å·²»¡¢¹õÌÚ²Ú¡¢ÎëÌÚ·Ä°ì¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢ÅèÅÄµ×ºî¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢¹áÄÇÍ³±§¤é¤¬°ú¤Â³¤½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë±Ç²èÈÇ¤«¤é¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¼¯²ì¾æ»Ë¡¢¿¹Àî°ª¡¢¹âÅèÀ¯¹¨¡¢µÆÃÏÉ±Æà¡¢Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¡ÊÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ8Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤ë¿¼ÄÅ³¨Î¤¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜÍ½¹ð±ÇÁü¡£¥ª¥ê¥Ð¡¼¤È°ìÊ¿¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ê¡ÈÄÌ¾ï±Ä¶È¡É¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·Ð¤Æ¡¢²ø¤·¤²¤ÊÈâ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¡¢Êª¸ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥à¡¼¥É¤Ø¡£ÀÖ¤¤Èâ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä!?
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¡Êº´Æ£¡Ë¤¬³¤¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ìÊ¿¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ËÁÜºº¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÙ¤ÎÇ¡·î¸©¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¡¦±©°áÌïÀ¸¡Ê¿¼ÄÅ¡Ë¡£1Door¡¢2Door¡Ä¼¡¡¹¤È³«¤¤¤Æ¤¤¤¯Èâ¤È¤¢¤ï¤»¡¢¹Â¸ý¡Ê±ÊÀ¥¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦¤ä¡¢Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÅÝ¤ì¤ë±©°á¤Ê¤É¡¢´ñÌ¯¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê±ÇÁü¤¬¼¡¡¹¤È¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼¿¸¶ºã»Ò¡ÊËãÀ¸¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Õ¼±²Ý¡¦·Ù»¡¸¤·¸¤ÎÌÌ¡¹¤Ê¤É¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼¿¸¶¤Î½¾Ëå¡¦¥Æ¥ó¤Á¤ã¤ó¡ÊµÈ²¬¡Ë¡¢¼¿¸¶¤ÎÉã¡¦ÉÙ¾Ï¡Ê¼¯²ì¡Ë¡¢¹Â¸ý¤ÎÌÅ¡¦¥È¥È¤Á¤ã¤ó¡Ê¿¹Àî¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ±©°áÌïÀ¸¡Ê¿¼ÄÅ¡Ë¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÊª¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤Î¥É¥¢¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£º£½©¡¢ºÇ¤âÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌî¸ýÏ©²Ã¤È±ÇÁüºî²È¤»¤¤ä¤¹¤³¤Ë¤è¤ë°Û¿§¤ÎVJ¡¦±ÇÁü¡¦¥³¥é¡¼¥¸¥å¥¢¡¼¥È¥æ¥Ë¥Ã¥Èonnacodomo¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥Í¥ª¥ó¥«¥é¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÀÖ¤¤Èâ¤«¤éÇÁ¤¯¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ò¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬°Ï¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò¥³¥é¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«¡È°ãÏÂ´¶¡É¤ò³Ð¤¨¤ë¿§ºÌ¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¤Ï¡¢9·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£