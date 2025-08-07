６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．３５ドル（－０．８１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４３３．４ドル（－１．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７７６．６セント（＋７．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０８．５０セント（＋０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７９．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９６１．５０セント（－７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．１３（－０．２０）
出所：MINKABU PRESS
