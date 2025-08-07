６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８１ドル高 アップルが大幅高 ６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８１ドル高 アップルが大幅高

６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比８１．３８ドル高の４万４１９３．１２ドルと反発。決算発表を受けた個別物色の展開となるなか、アップル＜AAPL＞が米国内に１０００億ドルを追加で投資する計画を、トランプ米大統領が発表する見通しだと伝わった。同社の株価が大幅高となり、株価指数を押し上げた。



マクドナルド＜MCD＞やウォルマート＜WMT＞が買われ、プロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞やナイキ＜NKE＞が堅調。アリスタ・ネットワークス＜ANET＞が大幅高となった。一方、ウォルトディズニー＜DIS＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が値を下げ、スナップ＜SNAP＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は２５２．８７ポイント高の２万１１６９．４２と反発した。アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞やテスラ＜TSLA＞が値を上げ、エヌビディア＜NVDA＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞がしっかり。ゼータ・グローバル・ホールディングス＜ZETA＞やマッチ・グループ＜MTCH＞が急伸した。半面、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やスーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞が大幅安。アムジェン＜AMGN＞が下値を探り、リビアン・オートモーティブ＜RIVN＞とルーシッド・グループ＜LCID＞が株価水準を大きく切り下げた。



出所：MINKABU PRESS