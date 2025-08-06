J.プレス オリジナルスがアーロン・チャンとコラボ、描き下ろしイラストを用いたネクタイなど発売

「J.プレス オリジナルス（J.PRESS ORIGINALS）」が、イラストレーターのアーロン・チャン（Aaron Chang）とのコラボレーションコレクションの新作を発売する。8月8日からJ.プレス & サンズ 青山のほか、J.プレスの一部店舗で取り扱う。

アーロン・チャンは、韓国を拠点に活動する気鋭イラストレーター。アイビーファッションをテーマにした作品が人気を博している。両者のコラボは、2024年秋冬コレクションで初登場。同氏の代表的なキャラクターにJ.プレスの服を着させた、「J.プレスボーイ（J.PRESS BOY'S）」のグラフィックを用いたアイテムなどを展開してきた。

今回のコラボでは、東京・青山を舞台にしたイラストを描き下ろし。満員の地下鉄など東京を象徴する風景を描いた。アイテムは、ゴルフジャケットやネルシャツといったウェアのほか、ニットキャップなどのアクセサリーも用意。そのほか、Tシャツやクルーネックスウェット、ボタンダウンシャツ、ネクタイなど全10型を展開する。価格帯は7700〜5万9400円。

