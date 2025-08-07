「ドジャース３−４カージナルス」（６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。打者では１点を追う三回に一度は逆転となる３９号２ランを放つなど３打数１安打２打点。投げては４回２安打１失点、無四球８奪三振と好投した。

チームは自身の降板後に逆転され敗戦。大谷は「接戦だったので。本拠地の最後を取り切れれば大きな勝ちになったかなと思うので、中盤、打席を含めてもう少し粘り強くいければ、後半にいい点差で迎えられたのかなと思う」と試合を振り返った。

今季８度目の投打同時出場。大谷は投手として最速１６２・７キロの直球主体の投球。三回に不運な内野安打から足を絡める攻撃で１点を失ったが、その裏の１死二塁の好機で迎えた第２打席で３９号逆転２ランを放って自分を援護するとともに日本選手３人目となるメジャー通算１０００安打の偉業を達成した。

この日は初回は一ゴロ失策。五回は四球、七回は空振り三振だった。

暑い日中の試合だったが「ホームランの打席もよかったし、バントヒットで（点を）取られたが、もう少し咄嗟の判断で際どいところに投げられればよかったかな」と大谷。今季の投打同時出場で最高の結果だったと指摘されると「４イニングをしっかり投げ切れたのがいいこと。次回以降、イニングを伸ばせていけたら。ピッチングの方で特に大きい前進があったのはいいかなと思う」と自己分析した。

この日の投球については「全体的にコマンドもよかった（狙ったところに投げられた）し、真っすぐも、もちろんよかったがそれ以上に変化球も特にスライダー、カーブを全体的に試しながらいけたのはよかった」と振り返った。

次回以降の登板へ向けては「登板間のトレーニングのスケジュールをもう一度、見直したい。また来週以降球数も増えると思うので、トレーナーと相談しながら全体のボリュームをしっかり考えたい」と話した。

大谷はナ・リーグ本塁打王争いはシュワーバー（フィリーズ）を１差で追っている。