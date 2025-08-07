ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地ドジャースタジアムでのカージナルス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。3回裏の第2打席に今季39号アーチを放った。

今季122本目の安打は、メジャー8年で通算1000本目となる記念の一打に。MLB公式は大谷の全打球方向に注目を寄せた。

■節目の一打は今季39号アーチに

ドジャース1点ビハインドの3回裏。1死二塁で打席に入った大谷は、相手先発マシュー・リベラトーレ投手の3球目真ん中シンカーを中堅方向へ力強く弾き返すと、速度109.5マイル（約176.2キロ）、角度33度で高々と舞い上がった打球は本拠地左中間スタンドへ飛び込む39号2ランに。自身を援護する逆転の一発で、通算1000本安打に到達した。

メジャーでの1000本安打は、日本選手ではイチロー氏、松井秀喜氏に次ぐ史上3人目の快挙。

MLB公式Xは、大谷の1000本安打「打球分布図」を動画で投稿。球場内外全方位に満遍なく散りばめられた安打の足跡は、大谷の類まれなる能力を如実に表している。近年は引っ張りの打球が多いものの、キャリア8年間では引っ張り39.5％、中堅方向35.5％、逆方向24.9％と広角に打ち分けている。

