¤Ò¤í¤æ¤»á¡ÖµÜ¾ë¸©ÃÎ»ö¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¹¤éÆ¨¤²¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ø³°¹ñ¤ÈÀï¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤âÆ¨¤²¤½¤¦¡×
¡¡¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£µÜ¾ë¸©¤ÎÂ¼°æ²Å¹ÀÃÎ»ö¤¬6Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¸©¤Î¿åÆ»»ö¶È¤ò¡Ö³°»ñ¤ËÇä¤Ã¤¿¡×¤È»²±¡ÁªÃæ¤Ë¼çÄ¥¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ë¸ø³«¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï»ö¼Â¸íÇ§¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¼°æ»á¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Èó¾ï¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÊ¢¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï2022Ç¯¡¢¾å²¼¿åÆ»¤Î°ìÉô¤Î´ÉÍý±¿±Ä¸¢¤ò10¼Ò¤¬½Ð»ñ¤¹¤ëÌ±´ÖË¡¿Í¤ËÇäµÑ¤·¤¿¡£10¼Ò¤Ë¤Ï³°»ñ·Ï´ë¶È¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¿ÀÃ«»á¤Ï»²±¡Áª¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡Ö¿åÆ»»ö¶È¤òÌ±±Ä²½¤·¡¢³°»ñ¤ØÇä¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£¸©¤Ï»ÜÀß½êÍ¸¢¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÈ¯¸À¤Ë¹³µÄ¤·¡¢ÄûÀµ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼°æ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î29Æü¤ËÊ¸½ñ¤Ç¡Ö°ìÉô¸©Ì±¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¡×¤È¤·¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤òÍ×ÀÁ¡£ÅÞÂ¦¤ÏÍâÆü¡¢¸«²ò¤Ï18Æü¤ËÅÞ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø·ÇºÜ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö±þ¤¸¤«¤Í¤ë¡£¸©Ì±¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¹ñÌ±¤Îº£¸å¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ëÊý¿Ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¸½ñ¤Ç²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÂ¼°æ»á¤Ï¡ÖÆ¤ÏÀ¤Î¾ì¤Ë½Ð¤¿¤é¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¿ÀÃ«»á¤¬±þ¤¸¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼õ¤±¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¡Ø¿ÀÃ«»áÆ¨¤²¤¿¡ÙµÜ¾ë¡¦Â¼°æÃÎ»ö¤¬»²À¯ÅÞÂåÉ½¤òÈãÈ½¡¡¿åÆ»»ö¶È½ä¤ë¸ø³«¤Î°Õ¸«¸ò´¹ÃÇ¤é¤ì¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖµÜ¾ë¸©ÃÎ»ö¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¹¤éÆ¨¤²¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ø³°¹ñ¤ÈÀï¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤âÆ¨¤²¤½¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£