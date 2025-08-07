気象庁は7日午前4時47分、石川県の加賀地方で線状降水帯が発生したと発表しました。金沢では明け方に67.5ミリの非常に激しい雨が降りました。

石川県内で雨の降りやすい状態は8日(金)の朝までは続く見込みです。土砂災害などに厳重に警戒をしてください。

7日午前3時の天気図です。東北の西、日本海に低気圧があり、中心から南西に向けて寒冷前線がのびています。

前線付近では、発達した雨雲が日本海側の地域の沿岸付近に広い範囲でかかっています。日本海側では雨の降るところが多く、石川県ではとくに激しい降り方になっています。

今後の雨と風の予想ですが、7日の午前中は石川県内の広い範囲で雨が降るでしょう。

西よりの風で湿った空気がもたらされ雨雲がかかり、昼過ぎも雨が降りそうです。

地域によっては落ち着く時間帯もありそうですが、7日夜のはじめごろから8日明け方にかけては広い範囲で雨が降る見込みです。

7日は石川県では加賀・能登ともに多いところで1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。

【8日午前6時までに予想される24時間降水量（多い所）】

加賀 100ミリ

能登 100ミリ

7日の石川県は広い範囲で雨が降るでしょう。非常に激しい雨の降るところがある見込みです。

金沢では、雨のピークは過ぎそうですが7日午前中は降り続くでしょう。8日は未明から明け方にかけて再び雨脚が強まるでしょう。

とくに明け方の大雨で地盤が緩んでいるところが多く、石川県では7日夕方まで土砂災害に厳重に警戒をしてください。7日昼前にかけては低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。