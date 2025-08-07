「pushing up daisies」の意味は？直訳しても意味が通じません！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「pushing up daisies」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「死ぬ、埋葬される」でした！
これは、「死ぬ」または「埋葬される」という意味を持つイディオムです。
「ヒナギクを押し上げる」ということは、ヒナギクが咲いている場所の下にだれかが埋葬されているということになるそうですよ。
「At this rate, we’ll all be pushing up daisies before gas prices drop.」
（このままでは、ガソリン価格が下がる頃にはみんなもう（この世から）いなくなってるよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部