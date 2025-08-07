メガハウスは、1/7スケールフィギュア「Lucrea（ルクリア） 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW」の予約受付を8月8日13時よりプレミアムバンダイ、あみあみ、イエローサブマリン(一部店舗を除く)、ボークスにて開始する。価格は27,500円。商品の発送は2026年1月下旬の予定。

本商品は、「ガンダム45周年×初音ミク」コラボプロジェクトの初音ミクをLuceaシリーズで立体化したもの。イラストレーター・neco氏がデザインした「ウイングガンダムゼロ EW」がモチーフになっている。台座にはデュオ、トロワ、カトル、五飛を連想させるモチーフも散りばめられ、繊細でボリューム感のある造形を楽しめる。サイズは約270×270×170mm。

【商品構成】

・彩色済み完成品フィギュア…1

・専用台座…1

(C)SOTSU・SUNRISE

(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro