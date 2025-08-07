【G.E.M.シリーズ TVアニメ「3年Z組銀八先生」 坂田銀八 令和ver.】 8月8日13時～受注開始予定 2026年1月 発送予定 価格：17,600円

メガハウスは、フィギュア「G.E.M.シリーズ TVアニメ『3年Z組銀八先生』 坂田銀八 令和ver.」を発売する。価格は17,600円。8月8日13時より予約受付が開始される。発送は2026年1月の予定となっている。

本商品は、「銀魂」まるちばーすアニメ「3年Z組銀八先生」に登場する「坂田銀八」をG.E.Mシリーズより全高約220mmで再現したフィギュア。新作アニメ設定に合わせてペイントされている。

左手には愛読書の「ジャンプ」と「よいこの国語」を持たせられる他、差し替えの「腕パーツ」が付いており、使用することでケーキを持たせることもできる。

【G.E.M.シリーズ TVアニメ「3年Z組銀八先生」 坂田銀八 令和ver.】

受注サイト：プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、あみあみ、アニメイト

原型製作：もかまる（エムアイシー）

商品素材：PVC、ABS

（敬称略）

(C)空知英秋･大崎知仁／集英社･「3年Z組銀八先生」製作委員会