CL予選3回戦の1stレグが開催！ フェイエノールトはフェネルバフチェに先勝…ザルツブルクは敗戦
チャンピオンズリーグ（CL）予選・3回戦のファーストレグ6試合が6日に開催された。
今シーズンのCL・リーグフェーズは9月16日に開幕予定となっており、現時点では本大会に出場する29チームが確定済み。現在は残り7枠争う予選が行われており、2回戦以降は国内リーグ王者が参加する『チャンピオンズパス』、複数の出場枠を持つ国内リーグで出場権を獲得したチームが参加する『リーグパス』と2つのフェーズに分かれて実施されている。
3回戦のファーストレグは2日間にかけて実施され、6日は6試合が行われた。MF川村拓夢、FW北野颯太、DFチェイス・アンリが所属するザルツブルク（オーストリア）は、ホームでクラブ・ブルッヘ（ベルギー）と対戦。川村とチェイス・アンリがメンバーから外れた一方、北野が先発入りを果たした一戦は、75分にロメオ・ヴェルマントが決勝点を挙げてクラブ・ブルッヘが先勝を収めた。
FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールト（オランダ）は、ホームでフェネルバフチェと対戦。上田は最前線に配置され、今夏にヘント（ベルギー）から完全移籍加入した渡辺もセンターバックとして先発に名を連ねた。試合は19分にフェイエノールトが先制したものの、上田が交代後の86分に同点弾を喫してしまう。それでも後半アディショナルタイムにアニス・ハッジ・ムサが勝ち越し弾をマーク。渡辺はフル出場し、フェイエノールトが2−1で勝利した。
注目のセカンドレグは今月12日に行われる。
3回戦ファーストレグの結果
▼5日開催
【チャンピオンズパス】
マルメ（スウェーデン） 0−0 コペンハーゲン（デンマーク）
ディナモ・キーウ（ウクライナ） 0−1 パフォス（キプロス）
シュケンディヤ（マケドニア） 0−1 カラバフ（アゼルバイジャン）
【リーグパス】
レンジャーズ（スコットランド） 3−0 ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
▼6日開催
【チャンピオンズパス】
カイラト（カザフスタン） 1−0 スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
ルドゴレツ（ブルガリア） 0−0 フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
レフ・ポズナン（ポーランド） 1−3 ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
【リーグパス】
ザルツブルク（オーストリア） 0−1 クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
フェイエノールト（オランダ） 2−1 フェネルバフチェ（トルコ）
ニース（フランス） 0−2 ベンフィカ（ポルトガル）
