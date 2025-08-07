年金が振り込まれるのは誕生日の月からではない？ いつからもらえる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
Q：年金は誕生日の月に、振り込まれるのですか？「年金は15日に受け取ることができると友人から聞きました。18日生まれなので、15日に年金を振り込んでもらえるのでしょうか？」（東京都・男性）
A：もらう権利が生じた月の翌月から支給され、原則偶数月の15日に振り込まれる緑の封筒で年金請求書は届いていますか？ 届いていれば、誕生日の前日17日から年金請求を受け付けてもらえるので、預金通帳や戸籍謄本（配偶者がいる場合）、雇用保険被保険者証（在職中の場合）など必要書類と年金請求書を持って、年金事務所で手続きしましょう。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）)