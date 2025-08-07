清楚なのに色っぽい…元AKB48本田仁美、タイトトップスで抜群スタイル披露！「反則」【PHOTO】

本田仁美がギャップある姿でファンを魅了した。

【写真】本田仁美、ゆるめトップスで“意外なボリューム感”

本田は最近、自身のインスタグラムを更新し、「iLy 音楽番組初週終了!!」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、カラフルなイラスト入りTシャツにフリルショートパンツを合わせ、抜群のスタイルを披露する本田の姿が収められている。愛らしい表情とポーズが見る者を笑顔にさせる。

また、青のスポーツTシャツ風トップスを着用した別の写真では、大人びた表情と色っぽい雰囲気を漂わせ、視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「いつ見ても綺麗」「この可愛さは反則！」といったコメントが寄せられている。

（写真＝本田仁美Instagram）

なお、本田が所属するSAY MY NAMEは、8月1日に1stシングル『iLy』をリリースした。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。