【あんぱん 第95話あらすじ】嵩、手嶌治虫から声かけられる 登美子に声荒らげた理由とは
【モデルプレス＝2025/08/07】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第95話が、8月8日に放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、後にのぶの夫となる柳井嵩を北村匠海が演じる。
嵩（北村匠海）はカフェで打ち合わせをしていた手嶌治虫（眞栄田郷敦）に声をかけられる。いたたまれない気持ちで会社に戻った嵩は、意を決して退職届を提出する。
一方のぶ（今田美桜）は、鉄子（戸田恵子）に意見して怒らせてしまう。落ち込んで家に帰ると、上機嫌な登美子（松嶋菜々子）が待っていた。しかし、嵩が三星百貨店を辞めると聞いて表情が一変する。嵩に考え直すよう訴える登美子に嵩は声を荒らげ…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆今田美桜主演朝ドラ「あんぱん」
◆「あんぱん」第95話／8月8日（金）放送
