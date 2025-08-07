¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¡ÈÂç¥Õ¥¡¥ó¡É¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¤È¤Î²ñÏÃÌÀ¤«¤¹ ËÜ¿Í¤Ë°¦¤òÇ®ÊÛ¡Ö³Î¼Â¤ËÁöÇÏÅô¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.3¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡ÛNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊËè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê¤Ï¤é¡¦¤Ê¤Î¤«¡¿21¡Ë¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤é¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëMrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°î¤ì¤ë¡È¥ß¥»¥¹°¦¡É¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ãVol.3¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢Êì¿ÆÌò¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢ÈäÏª
º£ºî¤Ï¡¢¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£
¸¶¤Ï¡¢Ä«ÅÄ²È¤Î»°½÷¡¦¥á¥¤¥³Ìò¤ÇÄ«¥É¥é¤Ë½é½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºî¶Ê²È¤Î¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤òÌ³¤á¤ëÂç¿¹¤È½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡½ ¸¶¤µ¤ó¤ÏMrs. GREEN APPLE¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¸¶¡§ºÇ½é¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤¯¤é¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªMrs. GREEN APPLE¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç»Å»ö¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£·Ú¤¯¸ý¤º¤µ¤àÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÄËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¤Ò¤È»þ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡½ ¤¤¤Äº¢¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¸¶¡§15ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2017Ç¯¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥ß¥»¥¹¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òÄ°¤¤¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ Âç¿¹¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸¶¡§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¤âÄ¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö²Î»ì¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Î°ì¸À¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍâÆü¡¢»£±Æ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´ÉôÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²þ¤á¤Æ¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ Âç¿¹¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¸¶¡§¡ÖÇ®ÎÌ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡½ ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¸¶¡§¡Ö¥¼¥ó¥Þ¥¤¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤Î²Î»ì¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤òÂ³¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤Ä¤«¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï³Î¼Â¤ËÁöÇÏÅô¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
2003Ç¯8·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2009Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2022Ç¯¸ø³«¤Î¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡×¤Ç¼ç±é¤ËÈ´Å§¡¢2023Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡×¤Ç¡ÖÂè47²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡ÊNHKÂç²Ï¡¿2023Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¡Ê2024Ç¯¡¿Amazon Prime Video¡Ë¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤ï¤º¤é¤¤¤Î¥¨¥ê¡¼¡×¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û-The Final Act-¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¡ÊËè½µ¿åÍËÆü¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÂÔµ¡ºî¤Ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡×¡Ê8·î29Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢Êì¿ÆÌò¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢ÈäÏª
¢¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×
º£ºî¤Ï¡¢¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£
¢¡¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î¸¶Æ°ÎÏ¡×Âç¿¹¸µµ®¤È¤Î¶¦±é¤Ë´î¤Ó
¡½ ¸¶¤µ¤ó¤ÏMrs. GREEN APPLE¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¸¶¡§ºÇ½é¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤¯¤é¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªMrs. GREEN APPLE¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç»Å»ö¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£·Ú¤¯¸ý¤º¤µ¤àÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÄËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¤Ò¤È»þ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡½ ¤¤¤Äº¢¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¸¶¡§15ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2017Ç¯¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥ß¥»¥¹¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òÄ°¤¤¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢Âç¿¹¸µµ®ËÜ¿Í¤Ë¡È¥ß¥»¥¹°¦¡ÉÇ®ÊÛ
¡½ Âç¿¹¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸¶¡§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¤âÄ¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö²Î»ì¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Î°ì¸À¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍâÆü¡¢»£±Æ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´ÉôÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²þ¤á¤Æ¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ Âç¿¹¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¸¶¡§¡ÖÇ®ÎÌ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡½ ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¸¶¡§¡Ö¥¼¥ó¥Þ¥¤¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤Î²Î»ì¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤òÂ³¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤Ä¤«¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï³Î¼Â¤ËÁöÇÏÅô¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê¤Ï¤é¡¦¤Ê¤Î¤«¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2003Ç¯8·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2009Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2022Ç¯¸ø³«¤Î¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡×¤Ç¼ç±é¤ËÈ´Å§¡¢2023Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡×¤Ç¡ÖÂè47²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡ÊNHKÂç²Ï¡¿2023Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¡Ê2024Ç¯¡¿Amazon Prime Video¡Ë¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤ï¤º¤é¤¤¤Î¥¨¥ê¡¼¡×¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û-The Final Act-¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¡ÊËè½µ¿åÍËÆü¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÂÔµ¡ºî¤Ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡×¡Ê8·î29Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û