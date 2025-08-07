「阪神ファンやけどかっこよすぎやろ…」プロ野球選手のオフショットに反響「まじで永遠にタイプ」
中日ドラゴンズに所属する投手・涌井秀章さんは8月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。格好いいオフショットを公開しました。
【写真】涌井秀章のイケメンショット
コメントでは、「涌さん美味しそうっすね〜」「阪神ファンやけどかっこよすぎやろ…」「なに言ってるかよくわかりませんが、とりあえずかっこいいです」「懇願してたご本人様のお写真きたー」「たまには…じゃなくて、もっともっとご本人の写真を載せていただきたいです」「白いシャツがお似合いです さり気なくお洒落です」「まじで永遠にタイプ」との声が寄せられました。
「白いシャツがお似合いです」涌井さんは「とある日の晴れた午後 今ドラゴンズ界隈で流行りのハンバーガーショップ THE BULLITT STANDへ。たまには本人の写真を載せないとね。涌井のお気に入りはスモークバーガー。噂に寄ると宙船のあの人が朝活をここでしてるらしい。みんな会いに行きましょう」とつづり、1枚の写真を投稿。ハンバーガーやポテトが乗ったプレートを持っている自身の姿です。シンプルな服装がおしゃれで、格好いいです。
「上林久し振りに二桁盗塁おめでとうの会」6月15日には「昨日は上林久し振りに二桁盗塁おめでとうの会をいつもの店でしてきました」とつづり、選手たちの集合ショットを公開していた涌井さん。みんな、撮影者と思われる涌井さんに向かって、いい笑顔を見せており仲の良さが伝わってきます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)