友人が運営するYouTubeチャンネルの「登録者数」が「1万人」突破したそうです。月にどれくらいの「収入」を受け取れるのでしょうか？

YouTubeで収入を得る方法

YouTubeで収入を得る方法はいくつかあります。ここでは、広告収入とライブ配信の投げ銭について解説します。



広告収入

YouTubeで収益を得る手段の1つに、広告による収入があります。広告収入を得るためには、一定の条件を満たし、審査担当者によって承認を受ける必要があります。

収益化が承認されたあとは、ガイドラインを確認しつつ、視聴者にとって有益なコンテンツを継続的に公開していくことが重要です。審査に通らなかった場合でも、チャンネルの方向性やコンテンツ内容を見直し、再申請に向けて改善を図ることで、その後の収益化につながる可能性があります。



ライブ配信の投げ銭

YouTubeには、Super Chat（スーパーチャット）と呼ばれる「投げ銭（なげせん）」機能があり、視聴者から金銭的なサポートを受けることができます。この機能はおもにライブ配信やプレミア公開で利用され、視聴者はコメントとともに支援金を送ることが可能となります。

投げ銭機能は、活動を応援したいという視聴者の気持ちを形にする手段として利用されており、配信を継続していく中で一定の収入につながるケースもあるようです。ただし、送金額には上限設定があるため注意が必要です。



登録者1万人の収入の目安は？

YouTubeの登録者が1万人に達した場合、一定の収益が見込めるようになります。ただし、その金額には幅があり、動画の内容や視聴者層、投稿頻度などによっても変わります。

例えば、1本あたりの再生回数が約5000回で、月に15本の動画を投稿するケースでは、広告による収入はおおよそ数千円から5万円程度におさまることが多いようです。広告収入は、視聴1回あたりの単価（CPM）によって決まり、これが0.05円～0.7円ほどで推移していると考えられています。

また、ライブ配信を行う場合は、Super Chat機能を通じて視聴者から直接支援を受けられることもあります。寄付の頻度や金額はファンの熱量によって左右されるため、収入の増減に大きくかかわる要素となるでしょう。

これらをふまえると、登録者1万人規模のチャンネルでは、月ごとの総収益が数万円前後になることもあれば、工夫次第でそれ以上に伸びる可能性もあります。ただし、再生回数や配信スタイルによって結果は大きく異なるため、目安として参考にする程度にしましょう。



まとめ

YouTubeでは、広告や投げ銭などを通じて収益を得ることができます。今回の友人のように、登録者1万人であれば広告収入に関しては数千円から5万円程度となるでしょう。

ただし、収益化には、登録者数や再生時間など複数の条件を満たす必要があります。安定した収入を得るためには、視聴者のニーズに合ったコンテンツを継続して発信していくことが必要です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー