パン作り初心者さんでも大丈夫！焼きたての「フォカッチャ」をおうちで楽しもう

イタリア生まれの平焼きパン「フォカッチャ」。小麦粉、オリーブオイル、塩などシンプルな材料で作れて、もちもちの食感が特徴です。手作りも人気で、SNSに手作りフォカッチャを投稿する人も増えています。今回はその中から、手軽に作れるレシピを中心にピックアップ。フライパンやホットケーキミックスを使って作れるレシピもありますよ！

フォカッチャ作りは意外と簡単！

朝起きて20分で焼き立てフォカッチャ

初めてフォカッチャを作るなら、まずはシンプルなレシピから挑戦したいところ。





幸せパン職人・大野有里奈さん（@yurina.oono）のフォカッチャは、材料もシンプルで、前日の夜に生地を作って冷蔵庫で発酵。朝起きたらオーブンに入れて焼くだけです。冷蔵庫で発酵させることで、生地が熟成されておいしくなるのだとか。夜寝ている間においしくなってくれるなんて、うれしい限りですよね♪オーブンを予熱したら、210℃で18〜20分程度焼けば、ふわっふわのフォカッチャの完成です。少し冷めてからカットして召し上がれ。【プロが教える】朝20分で焼きたて！本格フォカッチャ | レシピサイトNadia混ぜるだけ！オニオンチーズフォカッチャ

イタリアの生活の中で出会ったパンやフォカッチャ、ピッツァのおいしさに感動し、自宅で再現するのが日課になったというカリニ彩さん（@felicehippo）。



こちらの混ぜるだけで作れる「オニオンチーズフォカッチャ」は、SNSに投稿したところ、大きな反響があった一品です。型は、ダイソーで購入したケーキ焼型（スクエア、23cm × 5.5cm × 22cm）を使用。



高加水なので中はしっとり、周りはカリッカリ♪ とろとろで甘い玉ねぎとコクのあるチーズもたまらないおいしさです！

フライパンフォカッチャ出典：https://www.instagram.com

「我が家はみんなフォカッチャが大好きなので、3年くらい前からよく焼いています」という、ぼくさん（@boku_5656）。こちらのレシピはなんとオーブンいらずで、フライパンだけで焼けてしまうんです！



電子レンジを利用して生地を作ったらフライパンにのせ、蓋をして極弱火で13〜20分焼くだけ。



塩+ハーブだけでもおいしいけれど、トマトやベーコン、チーズなどの具材をのせると、まるでピザのような仕上がりになりますよ。

出典：https://www.instagram.com

中はふわモチっとした食感。それでいてフライパンで焼くから、底面はカリッカリ♪ もしもガスバーナーをお持ちなら、表面を軽く炙るのがおすすめだそうですよ。

「フライパンフォカッチャ」｜Instagram（@boku_5656）ホットケーキミックスで「フォカッチャ風」出典：https://www.instagram.com

お子さんのいるご家庭では、ホットケーキミックスを常備していることも多いのでは。フォカッチャ作りにホットケーキミックスを使うと、捏ねたり、発酵させたりする手間が省けるので便利！



四万十みやちゃん（@shimanto_miya）のレシピは、材料をポリ袋に入れてよく揉んだら、その生地をアルミホイルを敷いた天板の上に広げて、オーブントースターで焼くだけです。



焼き上がりの表面はサクッとしていて中はしっとり……！

表面には塩を振っているので、ほんのり甘い生地と相まった“甘じょっぱさ”がヤミツキになる味わいですよ。



あまり時間をかけずに作れるので、朝ごはんやおやつに気軽に取り入れてみては。

ホットケーキミックスで「フォカッチャ風」｜Instagram（@shimanto_miya）トースターで焼ける！米粉フォカッチャ

米粉を使ったフォカッチャも捏ねる手間いらず！ 二次発酵やベンチタイムも不要だから時短で作れます。



SNSで手軽に作れるパンのレシピを発信し、『まるめてふっくら！魔法の米粉パン』（扶桑社）等の著書も人気の鈴木あつこさん。



こちらのレシピは、1分混ぜて成形し、20分お部屋で放置したらあとは焼くだけ！ 焼く際は予熱なしのオーブントースターでOKで、極ふわに焼き上がるんです♪



鈴木さんが「失敗したら教えて」と言うほど簡単なレシピ、ぜひお試しを！

アレンジも楽しい！米粉フォカッチャ

こちらも米粉を使った簡単レシピ。

tomomiさん（@tomoooooo3）がお友達のおうちに遊びに行く当日の朝に作ったもので、「朝一で作り出してお出かけに間に合う最強レシピ」なのだとか。



生地にタピオカスターチを入れることで、もっちり＆ふっくらとした食感に仕上がります。



具材にはプチトマト、ソーセージ、プロセスチーズを入れていますが、コーンやりんご、ハムもおいしいそう。ぜひお好みでアレンジも楽しんでみてくださいね！

サンドイッチにして楽しんでも！

シンプルなフォカッチャは具材を挟んでサンドイッチにしても！ 厚みがあるので切込みも入れやすく、どんな具材も挟みやすいですよ。



生ハムや卵サラダ、生野菜などをサンドしたお食事系はもちろん、ジャムやクリームチーズ、あんこなどをサンドしたスイーツ系もいいですね。



ぜひ、さまざまな食べ方で楽しんでみてくださいね！