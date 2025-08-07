『ワイルド・スピード』『エクスペンダブルズ』シリーズなどのジェイソン・ステイサム主演最新作『Mutiny（原題）』が米国公開延期となった。米が報じている。

本作でステイサムが演じるのは、元特殊部隊で、ニューヨーク市警の元警官でもあるコール・リード役。今では私設警備員となったリードは、タイの実業家である友人ティブに雇われていたが、目の前でティブが殺されたことから殺人の疑いをかけられる。リードは逃亡しながら真犯人を追うが、殺人の背景には恐るべき国際的陰謀が渦巻いており……。

本作はもともと2026年1月9日に米国公開予定だったが、現在は夏の公開を目指しているとのこと（新たな米国公開日は未定）。延期の理由は、本作の配給を手がけるライオンズゲートが、ジェラルド・バトラー主演『グリーンランド―地球最後の2日間―』（2020）の続編映画『Greenland 2: Migration（原題）』を1月9日に米国公開するとしたことだ。これにより、『Munity』は公開日が繰り下げられることになった。

監督は『ロスト・フライト』（2023）『ブラッド・ファーザー』（2016）のジャン＝フランソワ・リシェ。共演者には『マリグナント 狂暴な悪夢』（2021）のアナベル・ウォーリス、『コヴェナント/約束の救出』（2023）のジェイソン・ウォン、『スカイスクレイパー』（2018）『ヒトラーの忘れもの』（2015）のローランド・ムーラー、「ラスト・キングダム」のアルナス・フェダラヴィシャスほか。

映画『Munity（原題）』は2026年夏の米国公開予定。2024年5月のによると、日本では松竹が配給を手がけるという。

Source: