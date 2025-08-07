お手軽ワークシートを使って、自由研究やってみた！

夏休み本番！ 子どもたちがめいっぱい楽しんでいる一方で、自由研究のテーマに頭を悩ませる保護者の方も多いのではないでしょうか？ 「興味のあることをやらせたいけど、どうまとめさせたらいいのかわからない」「せっかくならちゃんと“研究っぽく”仕上げたい」―――そんな声にお応えして、小社刊行『はじめてのサイエンス』シリーズと一緒に使える自由研究ワークシート（無料ダウンロード）をつくりました。このワークシートを使って、小社営業担当“中の人”が「自由研究、やってみた！」レポートをお届けします。

営業担当が挑戦！ レモンで実験してみたら……

「本当にお手軽？」そんな疑問にお答えすべく、小社の営業担当が「はじめてのサイエンス」シリーズの『レモン』で紹介されている実験にチャレンジしました！ 選んだのは「コインをきれいにしてみよう！」という実験。

こんなふうに、半分に切ったレモンにコインをさしこんで……

ワークシートを書き込みながら、待つこと1時間。1冊につき10の実験が紹介されているので、このあいだにほかの実験をしてみるのもおすすめです。

1時間後、レモンにさしこんだ部分がこんなにピカピカに！



営業担当からは「思ったよりずっと簡単だったし、ピカピカになったコインには感動しました～！」との声が。レモンに含まれる成分がどんなふうに働くのかを、実際に“見て・感じて”学べる体験は、大人にとっても発見の連続だったそうです。ピカピカになる理由は、ぜひ本書をチェックしてみてくださいね。

※実験では、古くなったレモンやたまごの活用をおすすめします。

レモンのもくじです。レモンがあれば、いろいろな実験を楽しめますよ！

自由研究をもっと楽しく！ シンプルで使いやすいワークシート

この自由研究ワークシートは、小社刊行の人気児童書「はじめてのサイエンス」シリーズと一緒に使えるようになっています。世界53か国でベストセラーの本シリーズは、家庭にある身近な材料を使って10のおうち実験ができるというもの。1つの素材でさまざまな実験を楽しめるのが魅力です。『レモン』『たまご』『ふうせん』『しお』に続き、8月8日に『じゃがいも』を刊行します。（9月10日に『ガラス』を刊行予定）

ワークシートはお子さんご自身で無理なく記入できるシンプルな構成。印刷してすぐに使うことができ、実験後はそのまま提出できるので、自由研究のハードルがぐっと下がりますよ！

タイトルごとに表紙のデザインが異なります。どの実験にも使えるレギュラータイプもあります。

この夏、親子で“学ぶ楽しさ”を体験してみませんか？

自由研究は単なる宿題ではなく、お子さんの“知的好奇心”を育む絶好のチャンスでもあります。「はじめてのサイエンス」シリーズの実験＋自由研究ワークシートの組み合わせなら、準備からまとめまでスムーズ。この夏はぜひ、親子で一緒に自由研究を楽しんでみてくださいね！

【無料ダウンロード】自由研究ワークシート

●自由研究ワークシートはこちらから！



「はじめてのサイエンス」シリーズとあわせて、ぜひご活用ください。



