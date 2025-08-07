女優の原菜乃華（２１）がこのほど、都内で現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜、前８時）の取材会を行った。

主人公・朝田のぶ（今田美桜）の妹・メイコ役を演じる。ヒロインオーディションに落選した数か月後、再びオーディションを受け合格。朝ドラ初出演を果たし「ウソみたい」と驚きを隠せない様子だった。メイコは５日放送で初恋の相手・辛島健太郎（高橋文哉）と再会し、６日に結婚。７日には妊娠・出産と急展開する。

私生活では１１歳下の妹がおり「妹が産まれて、ミルクとかおむつ替えとか全部やっていたので、（母親を演じるのも）あんまり不安はなかった。妹に話しかけるような口調をしたり、昔のビデオを見たりしながら…」と１０年ほど前の記憶を頼りに、役作りした。

Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥのファンで「ミセスの楽曲が大好きで、仕事の原動力になっている」。ボーカルの大森元貴も同作に出演しており、２人の共演シーンもある。”推し”との対面に、最初は緊張のあまり思うような会話はできなかったというが「最近はようやくお話しできるようになってきた。絶対（ファンだと）伝えようと思っていたので、今回お会いできてうれしかった。気持ちを受け止めてくださって優しかったです」と喜び、感謝していた。