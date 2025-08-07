¥ï¥·¤Î¥ï¥Ã¥·ーVS¥¤¥Ì¤Î¥¯¥ê¥×¥È¡©¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー·ãÊÛ¡ÖÀäÂÐ¥ï¥Ã¥·ー¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥¦¥ó¥Á¤â¤¹¤ë¤·¡×
¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Çº£¡¢¶õÁ°¤Î¡ÈÁêËÀ¡ÉÂÐ·è¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤Î°¦¸¤¥¯¥ê¥×¥È¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¤Ç¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¤È¶¦¤ËÀï¤¦¥ï¥·¤Î¥ï¥Ã¥·ー¤«¡£¤É¤Á¤é¤ÎÆ°Êª¤ÎÊý¤¬¥µ¥¤¥É¥¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤«¡©¤³¤Îµæ¶Ë¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê±é¤¸¤ë¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¤¬Ç®ÊÛ¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
I love both Eagly and Krypto but here¡Çs ¡Çs take (although he seems to be forgetting Krypto has superpowers).- James Gunn (@JamesGunn)
¡Ö¥ï¥Ã¥·ーVS¥¯¥ê¥×¥È¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¸ø¼°Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥Ã¥·ー¤È¥¯¥ê¥×¥È¡¢¤É¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¥µ¥¤¥É¥¥Ã¥¯¤«¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡Ö¥ï¥Ã¥·ー¤Ï¤Ê¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥ï¥·¤ä¤¾¡ª¡×¤È³«ËëÁá¡¹¥Ñ¥ïーÍýÏÀ¤ÇÆÍÇË¤ò»î¤ß¤ë¡£¡Ö¼«Í³¤Ê¤ëÌÔ¶ÙÎà¤Ê¤ó¤À¤¾¡ª¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥¦¥ó¥Á¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç1Æü¿ô²ó¤¹¤ë¤·¡£¥¦¥ó¥Á¤µ¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥ー¤À¤¾¡£¤Ç¤â¥¯¥ê¥×¥È¤Ë¥¦¥ó¥Á¤µ¤ì¤¿¤éÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¡×¤È¤ÎÆæÍýÏÀ¤Ç¡¢¥ï¥Ã¥·ー¤Î¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥ï¥·¤Ë½ÐÍè¤Æ¡¢¥ï¥ó¥³¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¡¢¼«Í³¡¢¹¬Ê¡¤ÎÍýÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£°Ê¾å¤À¡×¤ÈÁá¡¹¤Ë½ª¤ï¤é¤»¡¢¡Ö¥ï¥·¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ïー¤È¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¥Þ¥Ú¥Ã¥È¡¦¥·¥çー¡Ù¤Î¥Ï¥²¥ï¥·¡Ê¥µ¥à¡Ë¤«¤é³Ø¤ó¤ÀÃÎ·Ã¡¢Ç´¤ê¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ÎÄÞ¡Ê¥¯¥íー¡Ë¤À¡ª¤½¤ì¤¬¥ï¥·¤ÎÎÏ¡ª¤·¤«¤â²¶¤é¤Ï¿ÆÍ§¤À¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤½õ¤±¹ç¤¦¡£²¶¤Ï¤¤¤Ä¤âÈà¤ò½õ¤±½Ð¤¹¤·¡¢¤¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¥À¥¸¥ã¥ì¤â¸ò¤¨¤ÆÄÌ¤¸¹ç¤¦»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥¯¥ê¥×¥È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ïー¤È¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÆìÄ¥¤ê¥Þー¥¥ó¥°¡©¶á½ê¤Ë¥ª¥·¥Ã¥³¤·¤Æ¡¢¼ÇÀ¸¤ò±ø¤¹¤ó¤À¤í¡©¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ï¥Ã¥·ー¤À¤Ê¡×¤ÈÆæ¤Î¸¤²¼¤²¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆóÉ¤¤¬Àï¤Ã¤¿¤é¡¢¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢¤ªÁ°¤½¤ìËÜµ¤¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡×¤ÈÈ¾¥®¥ìµ¤Ì£¤ÇÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ï¥Ã¥·ー¤Ï¥ï¥·¤ä¤¾¡£ÌÔ¶ÙÎà¤ä¤¾¡£¸¤¤Æ¡£Îô²½ÈÇ¥ª¥ª¥«¥ß¤À¤í¡©¤¤¤ä¥Þ¥¸¤Ç¡£¥ª¥ª¥«¥ß¤ò¸òÇÛ¤µ¤»¤Æ²ÈÃÜ²½¤·¤¿¤ä¤Ä¤À¤í¡©¿ÍÎà¤ÎÍ§¤Ê¡£Ìµ¾ò·ï¤Î°¦¤Ê¡£¥ï¥Ã¥·ー¤Ï¡¢ÌÔ¶ÙÎà¤ä¤¾¡ª»¦¤·¤â¤ä¤ë¤¾¡ªÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡ª¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡¢¤À¤È¡©¤Þ¤À¸À¤ï¤»¤ë¤«¡©¤â¤¦»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤À¤í¡£¥ï¥Ã¥·ー¤À¤è¡ª¡×
¤È¤Ë¤«¤¯¥ï¥·¤Î¥ï¥Ã¥·ー°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î¾ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥ï¥Ã¥·ー¤â¥¯¥ê¥×¥È¤âÎ¾Êý¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤Î°Õ¸«¡£Èà¤Ï¥¯¥ê¥×¥È¤¬¥¹ー¥Ñー¥Ñ¥ïー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥íー¡£°ì±þ¡¢¥¯¥ê¥×¥È¤Ï¥¬¥ó¤Î°¦¸¤¤Á¤ã¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥·¤Î¥ï¥Ã¥·ー¤âÂç³èÌö¤ÎDC¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ï2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¤Ë¤ÆÂè1ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£°Ê¹ßËè½µ¶âÍË½µ¼¡ÇÛ¿®¡£