女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は7日、第94話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、激動の時代を生き抜いた夫婦を描く。

第94話は、柳井嵩（北村匠海）は思い切り漫画を描きたいと、柳井のぶ（今田美桜）に会社を辞める意思を伝える。のぶは全力応援を誓い、嵩の副業の稼ぎを管理。希望に燃える2人だった。5年後、嵩は相変わらず三星百貨店に勤務。ある日、いせたくや（大森元貴）と偶然、再会し…という展開。

辛島メイコ（原菜乃華）と辛島健太郎（高橋文哉）が長女・愛を連れ、柳井家へ。メイコは第2子を妊娠している。

メイコ「久しぶりにヤムおんちゃんのあんぱんも食べたいなぁ」

健太郎「そういや、あの人ん似とる人ば、こないだ見かけたばい」

嵩「どこで？」

健太郎「新橋ん辺りで」

のぶ「声掛けた？」

健太郎「いや、その人ちかっぱ急ぎよってさ。目の前ばビューッて通り過ぎちょったとよ」

嵩「どんなふうだった？」

健太郎「こげな大きか壺、抱えとったばい」

のぶ・蘭子（河合優実）・メイコ「ヤムおんちゃんや！」

メイコ「健太郎さん、なんで教えてくれんが！」

健太郎「ごめん、そげん怒らんでよかろうもん」

嵩「ヤムさん、東京にいるんだな」

メイコは産気づき、無事に次女を出産した。

第80話（7月18日）、風来坊のパン職人・屋村草吉（阿部サダヲ）は6年ぶりに高知の朝田家に現れたものの、朝田釜次（吉田鋼太郎）の葬儀。弔いの“あんぱんもどき”（トウモロコシの粉と芋のあん）を焼いて以来、音沙汰がなかった。

SNS上には「ヤムおんちゃん、再登場の兆し」「（3姉妹が）ハモっている」「どうしているのかと思ったその日に、消息らしきものが語られるタイミング」「再登場フラグ？」「新しく酒種酵母（壺）を手に入れて、どこかでパンを焼いている？」などの声が続出。期待が高まった。