◇「あんぱん」朝田メイコ役・原菜乃華インタビュー（1）

女優の原菜乃華（21）がNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で朝ドラ初出演。中学生の頃から大ファンの3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」のボーカル・大森元貴（28）と夢の初共演を果たした。朝田家の三女・メイコ（原）は「素人のど自慢」出場のため、青年・いせたくや（大森）から歌唱指導。「夢のような時間でした」。原に撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛け、女優の今田美桜がヒロインを務める朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、激動の時代を生き抜いた夫婦を描く。

原は2009年から子役として活動。22年11月に公開されたアニメーション映画「すずめの戸締まり」（監督新海誠）のオーディションで1700人を超える中から主人公・岩戸鈴芽役に抜てき。声優初挑戦ながら「第18回声優アワード」新人声優賞に輝いた。

23年「どうする家康」でNHK大河ドラマ初出演。時代劇初挑戦ながら、徳川家康（松本潤）の孫で豊臣秀頼（作間龍斗）に嫁いで板挟みとなる千姫役を好演。Amazon Prime Video「【推しの子】」（24年）、主演映画「見える子ちゃん」（25年）など快進撃が続く。

そして、朝ドラ初挑戦で演じるのは、天真爛漫（らんまん）な朝田家の三女・メイコ。歌好きの設定がクローズアップされ、第19週・第91回（8月4日）〜第94回（8月7日）は“メイコ週”となった。

1948年（昭和23年）4月、次女・蘭子（河合優実）とともに上京。銀座のカフェで女給として働き始めると、NHKのディレクターになっていた初恋の相手・辛島健太郎（高橋文哉）と再会。夢の「素人のど自慢」に出場した。

健太郎が“予定外の応援”に駆けつけたため、動揺して予選落ちとなったものの、これを機に想いが通じ合う。半年後、健太郎の実家がある博多で結婚式を挙げた。5年後の1953年（昭和28年）、長女・愛に続く第2子を妊娠・出産。目まぐるしい日々を送る。

原がミセスのファンになったきっかけは、2017年7月期のフジテレビ「僕たちがやりました」（制作・カンテレ）。主題歌（エンディング曲）「僕たちがやりました」を、北村匠海がボーカルを務めるバンド「DISH//」、オープニング曲「WanteD！WanteD！」をミセスが担当した。この時、初めてミセスの楽曲に触れ「それからずっと好きで、仕事に向き合う時の原動力にもなっています」と8年間、推し続けるアーティストだ。

「あんぱん」の放送スタート（3月31日）前の今年3月13日、大森の朝ドラ初出演が発表。作曲家・いずみたく氏をモデルとした、いせたくや役。原は「最初にキャスティングを知った時には本当にビックリしましたし、その後、一緒のシーンがあるとうかがって、もう跳びはねるくらいうれしかったです」と予想外の展開を振り返った。

第92回（8月5日）、メイコは「素人のど自慢」で歌う「東京ブギウギ」を、たくやのピアノ伴奏で練習。「お芝居に加えて、一緒に口ずさむようなセッションまでさせていただけるなんて、こんなご褒美はありませんし、本当に最高な、夢のような時間でした」と感慨に浸った。

ミセスの大ファンであることは「最初はスタッフさん経由で、その後に自分でも直接『ゼンマイ』（メジャーデビュー作品となった15年のミニアルバム『Variety』に収録）という曲が大好きです、とお伝えしました。大森さんが『うれしいです。どこが好きですか？』と聞いてくださったんですけど、好きなところがありすぎて、頭がこんがらがってしまって『歌詞が好きです』の一言にまとめてしまったんです…」

それでも、翌日も撮影があったため「頭の中を整理して、お会いしたタイミングで、あらためて好きなところをお伝えしました（笑）。『ゼンマイ』の歌詞に救われて、お芝居を続けることができて。もしお会いする機会があったら、絶対に感謝の気持ちをお伝えしたいと思っていました。今回、『東京ブギウギ』を一緒に歌ったシーンは、確実に走馬灯に出てきます」。憧れの人とのやり取りを明かし、メイコそのままの笑顔がはじけた。

忘れ得ぬ朝ドラ初出演となりそうだ。

＝インタビュー（2）に続く＝