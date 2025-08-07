【Lucrea（ルクリア） 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ ロキシー】 予約開始：8月8日13時 2026年3月下旬 発売予定 価格：26,950円

メガハウスは、フィギュア「Lucrea（ルクリア） 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ ロキシー」を2026年3月下旬に発売する。8月8日13時より「プレミアムバンダイ」などで予約を開始する予定で、価格は26,950円。

本製品は、アニメ「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」より、ルーデウスの師匠「ロキシー・ミグルディア」を、同社のフィギュアシリーズ「Lucrea（ルクリア）」より商品化したもの。

水王級魔術師〟であるロキシーをドジっ子感溢れる造形で可愛く表現しており、台座部分はロキシーが得意とする水魔術をイメージし、氷から水に移り変わる表現を落とし込みつつ、水によって張り付いた衣装を再現しているほか、驚いた表情や際立つボディライン、杖にいたるまで魅力溢れる逸品となっている。

「Lucrea (ルクリア) 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ ロキシー」

仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約180mm 素材：PVC

(C) 理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会