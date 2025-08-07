「可愛いって思ったけど…」0歳美形ベビー、突然の変貌に「豹変してるwww」「どっちも可愛い」
くるくる天然パーマとまんまるおめめが可愛らしい０歳の女の子。いつもと違う髪型で「おすまし顔」をしていたはずが、マヨネーズを見た途端に様子が一変して…!? 想像以上のリアクションを捉えた動画に反響があり「豹変してますねwww」「マヨネーズはむはむしてるのも可愛いです」「いやいやどんな展開になっても可愛いでしょ！」などのコメントが寄せられている。投稿者のママに、マヨネーズで豹変した娘さんについて話を聞いた。
【画像】豹変した0歳美形ベビー
■とにかく活発で元気な女の子 やっと触れたマヨネーズに大興奮…？
――動画『可愛いと思ったけど』に収められた娘さんのリアクション最高でした！ 10ヵ月（当時）の娘さんがマヨネーズを見ただけであそこまで豹変するとは…いつ頃から、このような様子を見せるようになったのでしょうか？
「娘がマヨネーズに対してこんなリアクションをしたのは、動画を撮影した日が初めてでした。ただし以前から、赤いキャップに惹かれてなのか、掴みやすそうな形に惹かれてなのかは分かりませんが、マヨネーズを出すと触りたそうにしていることが多々あったんです。やっと触れたマヨネーズだったので、嬉しさから離したくなくて豹変したのかもしれません（笑）」
――どうしてそこまで？ と娘さんに理由を伺いたくなるほどでした（笑） そもそも、この時はまだ娘さんにマヨネーズを食べさせていなかったとか。味でなければ、一体どこが娘さんの「興奮ポイント」だったのだと思いますか？
「娘はとにかく活発で元気な女の子なので、今まで触れなかったものを触ることができた…というのが1番の『興奮ポイント』だったのかなと思います」
――ちなみに、動画には『ケチャップでも豹変するのか気になる』というコメントも寄せられています。
「ケチャップなどをそのまま食卓に出す機会があまりなく、実際に娘がどんな反応をするか見たことはありませんが、同じような形をしているので興味を示すかもしれませんね（笑）」
■“マヨネーズ愛”は今も変わらず「野菜を食べて欲しい時の救世主になっています」
――投稿から約9ヵ月。娘さんはマヨネーズデビューされましたか？ もし実食されていましたら、そのときの反応もお聞かせください。
「初めて食べたときは苦手そうな顔をしていましたが、今ではマヨネーズが大好きになりました。マヨネーズをつけた野菜はパクパク食べてくれるので、食べて欲しいときの救世主になっています」
――現在、娘さんの「マヨネーズ愛」のほどは？
「最近は、キュウリやブロッコリーを出すとマヨネーズを要求されますね。食べ進みが遅いな？ と感じたときに『マヨネーズつける？』と聞くと、急に食べるようになります。容器よりも中身への執着に変わってきているようです（笑）」
