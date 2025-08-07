＜旅行でイライラ！＞多数決には従うけど私の要望は叶わず…！自己中な旦那にブチ切れ【第2話まんが】
私はミク34歳。同い年の旦那（ヤスタカ）と小学5年生の息子（トウマ）と3人で暮らしています。旦那も私も働いていて忙しい毎日を送っています。日頃の疲れを癒すために、有名な温泉地へ家族でやってきました。お昼を食べる予定だったソースカツ店はなんとお休み。私は近くでごはんをすませることを提案しますが、旦那はここから移動して有名なラーメン屋に行きたいと主張します。混んでいるのではないかと心配しながらも行ってみると、予感は的中。私の意見を聞かない旦那にイライラしはじめました。
カフェに行きたいと私は言いましたが、旦那が気乗りしていないのは見るからにわかりました……しかもトウマを味方につけて次の行き先を決めてしまったのです。私は武家屋敷まで車を走らせました。目的地についても、旦那に対するイライラがおさまらなかったので、私だけ車で2人を待つことにしたのです。
2人が武家屋敷を見学している間、私は小一時間、車の中で待っていました。そして2人が戻ってきます。「じゃ、次はカフェでいいよね」私はカフェへと車を向かわせました。しかし……カフェは激混み。結局私たちは車を降りることすらなく、ホテルにチェックインすることになりました。
旦那にカフェに行きたいと提案します。
しかし旦那はそれを却下。
武家屋敷を見学してからでいいと言うのです。
それだとカフェが混む時間になるからと私が言っても、息子を味方につけて聞いてくれません。
結局、武家屋敷に行くことにしましたが私の気持ちはのらず、旦那と息子だけで行ってもらうことにしました。
その後に行ったカフェも予想通り長蛇の列。行くのは断念することになりました。
そして、チェックインしたホテルでも旦那の自己中心的な行動は続き、私はついにキレてしまいました。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・石井弥沙
