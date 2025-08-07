新作の距離計測器はカードサイズ！防水性能まで完備
ブッシュネルからカードサイズの距離計測器が登場。その性能をご紹介します。
【Bushnell】ピンシーカーA1スロープジョルト
計測の正確性とレーザーの当てやすさから、プロ・アマチュア問わず多くのゴルファーから高い評価を得ているブッシュネル。「ピンシーカーA1スロープジョルト」は上位機種に負けず劣らずのピン捕捉スピードを維持しながら、軽量かつコンパクトサイズになっていることが最大の特徴。
充電式バッテリーを採用することにより電池交換不要で経済的なうえ、防水性能はIPX6等級で急な雨でも安心。ブッシュネルの基本性能を享受しつつ、より持ち運びがラクなものを使いたいというアクティブゴルファーにはぴったりだ。
今季新登場の「オリーブ」はボタン操作でスロープモードと直線距離モードの切り替えが可能。競技使用もできるようになった。サイズ・機能の両立を果たしたブッシュネルをぜひ1度手に取ってみてほしい。
SPEC
●ピンフラッグ測定可能距離／5～350ヤード
●測定精度／±1ヤード以内 ●サイズ／36×95×60mm ●重量／139g ●防水機能／完全防水（IPX6）
●オープン価格（編集部調べ4万6200～4万8400円）
いかがでしたか？ ぜひ、Bushnellから新登場した距離測定器を手に取ってみてください。
●問い合わせ
阪神交易 ブッシュネルサポートセンター 0120-804058
写真＝小林 司