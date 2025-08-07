Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ö11ºÐ²¼¤ÎËå¤¬¤¤¤Æ¡×¡Ö½éÎø¤Ï¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤óÍÍ¡×
½÷Í¥¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê21¡Ë¤¬NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ç¡¢Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤ÊÄ«ÅÄ²È¤Î»°½÷¥á¥¤¥³¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
·àÃæ¡¢ºî¶Ê²È¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤«¤é²Î¾§»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸¶¤Ï15ºÐ¤Îº¢¤«¤é¡¢Âç¿¹¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëMrs¡¥GREEN APPLE¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Û¤É¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥¼¥ó¥Þ¥¤¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ä·¤Ó¤Ï¤Í¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ß¥»¥¹¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Âç¿¹¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤Ç¤¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÜ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìµ»ö¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï³Î¼Â¤ËÁöÇÏÅô¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á°¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÍ¥¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥á¥¤¥³¤Ï»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤«¤é¡Ö¤Î¤É¼«Ëý¡×Í½Áª²ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦´«¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏµÞÅ¸³«¡£·òÂÀÏº¤È·ëº§¤·¡¢7ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤ÏÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÖÁá¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÂæËÜ1ºý¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Î¶Ã¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·òÂÀÏº¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·ë¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥³¤Ï½éÎø¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¸«¼é¤Ã¤Æ¤ëÍö»Ò»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¤Î¤Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¿ó¤µ¤ó¤¬¿Æ¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤Æ¡£¸½¾ì¤Ç¤â¡ØÊÝ¸î¼Ô´¶¤¬¶¯¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¾¯½÷¤«¤é±é¤¸¤Æ¤¤¿¥á¥¤¥³¤¬¡¢·ëº§¤òµ¡¤Ë¸ýÄ´¤äÀ³Ê¤âÊÑ²½¤¹¤ë¡£¡Ö¸«¤Æ¤ë¿Í¤«¤é¤·¤¿¤éÅâÆÍ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ß¤½¤Ã¤«¤¹¤À¤Ã¤¿¥á¥¤¥³¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÍê¤â¤·¤µ¤äÊìÀ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£½÷À¤È¤·¤Æ¼«Î©¤¹¤ë¶õÇò¤Î´ü´Ö¡£ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈËä¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥á¡¼¥¯¤ä°áÁõ¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ä¹¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
Êì¿ÆÌò¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤â11ºÐ²¼¤ÎËå¤¬¤ª¤ê¡Ö¥ß¥ë¥¯¤È¤«¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤È¤«¡¢Êì¤¬³°¤Ë½Ð¤Æ¤ë»þ¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦Êâ¤Êý¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤«¤ÏÊì¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£»Ò¤É¤â¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡ÖËå¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤È¤«¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
·òÂÀÏº°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¥á¥¤¥³¤ËÂÐ¤·¡¢¸¶¤ÏÍýÁÛ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¼¡Ïº¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¿Â»Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¦»Ò¤µ¤Þ¤Ã¤Ý¤¤¡£Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£¡È¿Â»Î¹¥¤¡É¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Ç¡Ö½éÎø¤¬¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤óÍÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¬¥ÁÎø¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½é¤á¤Æ¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥³¥Ã¥×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¤Ð¤«¤ê»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÄ¹½÷¤À¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ê¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢Á´Á³¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¡£¡Ö1¿Í¤Ã»ÒÎò¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡£»ä¤â¼þ¤ê¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ²¿¤È¤«À¸¤¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥³¤Ë¤Ï¡×¤È3¿Í»ÐËå¤ÎËö¤Ã»Ò¤ÏÈ©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Ä¹½÷¤Î¤ÖÌò¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢¼¡½÷Íö»ÒÌò¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤ò¡ÖËÜÅö¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
Ä«¥É¥é½é½Ð±é¡£Åö½é¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢ÍîÁª¤·¤¿¡£¡ÖÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¿ô¥«·î¸å¤ËÆÍÁ³¡¢¥á¥¤¥³¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·È¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Ä¹¤¯Æ±¤¸Ìò¤ò±é¤¸¤ë·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ê¤Î¤«Ìò¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£1Ç¯¤«¤±¤ÆÌò¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡¢Ä«¥É¥é¤Î¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£