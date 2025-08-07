今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第19週「勇気の花」の第95回が8月8日に放送予定です。

【写真】手嶌治虫（眞栄田郷敦さん）がついに登場

＊以下8月8日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

嵩（北村匠海さん）はカフェで打ち合わせをしていた手嶌治虫（眞栄田郷敦さん）に声をかけられる。

いたたまれない気持ちで会社に戻った嵩は、意を決して退職届を提出する。

一方のぶ（今田美桜さん）は、鉄子（戸田恵子さん）に意見して怒らせてしまう。

落ち込んで家に帰ると、上機嫌な登美子（松嶋菜々子さん）が待っていた。

しかし、嵩が三星百貨店を辞めると聞いて表情が一変する。

嵩に考え直すよう訴える登美子に嵩は声を荒らげ…!!